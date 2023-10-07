Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da Yalnızlıkla Mücadele Haftası etkinlikleri /07 Ekim 2023 22:12

Hollanda'da Yalnızlıkla Mücadele Haftası etkinlikleri

Dünya genelinde yalnızlık giderek artan bir sorun olmaya devam ediyor. Hollanda Merkezi İstatistik ajansı(CBS) 2022 verilerine göre; yetişkin nüfusun (18 yaş ve üzeri) %49'u yalnız olduğunu bildirdi. Araştırmalar, Hollanda'da bir milyondan fazla kişinin kendini yalnız hissettiğini gösteriyor.

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Hollanda 2010 yılından itibaren yalnızlığa karşı büyük bir mücadele başlattı. Hollanda’da her ekim ayının ilk haftasında yalnızlıkla mücadele kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bütün belediyeler hafta boyunca yalnızlıkla mücadele bilinci oluşturmak için programlar düzenliyorlar. Hollanda yalnızlıkla mücadele için yılda yaklaşık 40 milyon euro bütçe ayırıyor.



Hizmet hareketi gönüllüleri de Hollanda toplumunun yarasına merhem olmak amacıyla her yıl Hollanda’da çeşitli aktiviteler düzenliyorlar. Bu yıl da  SECU (Stichting Educatie Centrum Utrecht)  gönüllüleri 5 farklı şehirde yaşlı bakım merkezlerini ziyaret ettiler.  Ziyaretlere 50 gönüllü katıldı.  Yaşlı bakım merkezlerini ziyaret eden gönüllüler yaklaşık 1000 adet gülü yaşlı insanlara verip çeşitli yiyecek ikramlarında bulundular.



Ziyarete katılan gönüllüler tanık oldukları duygusal anları anlattılar. İnsanların yalnızlıklarının kendilerini çok etkilediğini dile getirdiler. Bu faaliyete ilk defa katılan bir gönüllü, ”Bakımevlerinde yaşlı insanlara gül dağıtmak onlarla sohbet ve onların yüzlerinde gülümsemeyi görmek çok güzeldi. Duygusal anlara şahit olduk, kimisiyle karşılıklı ağlaştık. Dağıttığımız gülleri suyla beraber camın önüne koyan yaşlı bir teyzemiz her sabah buna bakacağım, eğer çocuklarım gelirse onlara bu gülü göstereceğim.” dedi. Bir başka gönüllümüz yetkililerle aralarında geçen konuşmayı “Buradaki yetkililer, yalnız insanları daha çok ziyaret etmemizi ve daha çok etkinlik düzenlememizi bizden rica etti. Bundan sonra bu kurumları daha sık ziyaret edeceğim.” şeklinde aktardı.




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