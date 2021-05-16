Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti de anayasa taslağı hazırladı /16 Mayıs 2021 11:34

İYİ Parti de anayasa taslağı hazırladı

MHP'nin 100 maddelik anayasa değişikliği paketini kamuoyuna açıklamasının ardından, İYİ Parti de kendi anayasa taslağını hazırladı.

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İYİ Parti'nin taslağında, güçlendirilmiş parlamenter sistem ve tarafsız bir Cumhurbaşkanı var.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, İYİ Parti'nin 26 Mayıs'ta kamuoyuna duyurması beklenen çalışma, Anayasa Mahkemesi ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun statüsünü koruyor ancak iki kurumun üyelikleri yeniden belirleniyor.

İki kurumun üye yapısının da muhalefet ve iktidar açısından eşit olması öngörülen çalışmada, Meclis'in etkinliğini artırmak için soru, gensoru uygulamalarına yeniden dönülüyor. Yine Meclis komisyonlarındaki sayının da muhalefet ve iktidar arasında eşit dağıtılması öngörülüyor.

Habere göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte kabinenin Meclis içinden seçilmemesi nedeniyle “yürütmenin parlamentoya karşı bir sorumluluğu” bulunmuyordu. İYİ Parti’nin çalışmasında ise kabinenin yeniden Meclis içinden seçilmesi öngörülüyor. İYİ Parti’nin çalışmasında TBMM’nin denge ve denetleme gücünün artırılması için “yeniden soru, güvenoyu ve gensoru” uygulamalarının getirilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde “milletvekillerinin yazılı ve soru yollarıyla bilgi edinme haklarının da bakanların yanıt vermemesi gerekçesiyle işlevsellik kazanmadığı için” milletvekillerinin yazılı ve sözlü soru yollarının da parlamenter sistemdeki gibi düzenlendiği ifade ediliyor. Ayrıca mevcutta TBMM’deki komisyonlarda iktidar üyesi partinin milletvekili sayısı da fazla. İYİ Parti’nin çalışmasında ise komisyonlardaki üye yapılarının “muhalefet ve iktidar” tarafından eşit belirlenmesi öngörülüyor. İYİ Parti, bu uygulamanın TBMM’den geçecek yasa çalışmalarının da daha verimli ve her türlü önerinin dikkate alınacağı bir sistemi getireceğini” savunuyor. İYİ Parti’nin önerisinde ayrıca parlamenter sistemde olduğu gibi bakanlar kurulu ve Başbakanlık’a da geri dönüşün öngörüldüğüne dikkat çekiliyor.
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