Şampiyonluk Beşiktaş'ın kasasını doldurdu

Siyah beyazlı ekip, futbol sezonunda 1 milyar TL'ye yakın gelir elde etti ve yayın gelirlerinden de 213 milyon TL kazandı. Ancak Beşiktaş'ın en büyük kazancı Şampiyonlar Ligi'nden olacak.







Lisanslı ürün satışı, sponsorluk ve ticari gelirlerden 250 milyon TL gelir sağlayan siyah beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nden 400 milyon TL para kazanacak.





Böylece Beşiktaş toplamda 1 milyar liraya yakın parayı kasasına koymuş olacak.





Beşiktaş lige katılım payı olarak kasasına toplamda 36 milyon lira para koymayı başardı. Performans primi olarak dağıtılan yayın gelirlerinden Beşiktaş 60 milyon lira galibiyet primlerinden, 7 milyon lira beraberliklerden elde etti. Buna bir de şampiyonluk parası ve eski şampiyonluklar eklendi. Beşiktaş eski şampiyonluklar için 72 milyon lira, son şampiyonluk için de 40 milyon liralık bonusu kasasına koydu. Böylece Beşiktaş yayın gelirinden toplamda 213 milyon lira para kazandı.





Beşiktaş bu sezon ticari gelirler ve sponsorluklardan da önemli bir kazanç sağlamayı başardı. Beşiktaş’ın sponsorluk, ticari gelir ve isim hakkı gelirleri 190 milyon lirayı bulacak. Buna bir de lisanslı ürün satışı yapan mağazalar eklenince toplam kazanç 250 milyon lira olacak.





Beşiktaş bu sezon asıl parayı Şampiyonlar Ligi’nden elde edecek. Şampiyonlar Ligi’ne direk katılınması durumunda Beşiktaş toplamda 40 milyon Euro (400 milyon TL) gelir elde edecek. Bu da Beşiktaş’ın toplam gelirlerinin 1 milyar liraya yaklaşmasına neden olacak.





Beşiktaş maçlar seyircili oynansaydı tarihi gelire ulaşacaktı. Loca, kombine bilet ve VIP koltuk satışlarının olmadığı sezonda Beşiktaş’ın kaybı da 300 milyon lirayı buldu. Eğer Beşiktaş bu alanda seyircili oynasaydı toplam geliri de 1.3 milyar lira olacaktı.