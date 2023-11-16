İYİ Parti’de istifa rüzgarı devam ediyor: Bir milletvekili daha istifa etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, X hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Beker, “İYİ Parti çatısı altında ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü” için istifa ettiğini açıkladı.
Beker, şöyle devam etti:
“Başta çok değerli Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti İlçe Başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhâl olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır.”
Geçtiğimiz günlerde Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem de İYİ Parti’den istifa etti.
Erdem, X hesabındaki paylaşımında İYİ Parti’nin 2024 Yerel Seçimleri’nde tüm illerde aday çıkarma kararı almasını yanlış bulduğunu söyledi ve “İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin muhalefette kalmasının seçmenimizin moral ve yaşam dengeleri açısından büyük bir katkı sağladığı aşikâr olduğu gibi, iktidarın da ülkenin üzerinde kurduğu baskı rejiminde gücünü zayıflattığı bir gerçek” dedi.
İYİ Partili Durmuş Yılmaz ise “İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdım. Bilgilerinize” notuyla partiden istifa ettiğini duyurdu.
Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu da İYİ Parti’den istifa etti
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu da 2 Kasım da partisinden istifa ettiğini açıkladı.