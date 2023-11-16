İYİ Parti’de istifa rüzgarı devam ediyor: Bir milletvekili daha istifa etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, X hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Beker, “İYİ Parti çatısı altında ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü” için istifa ettiğini açıkladı.





Beker, şöyle devam etti:









“Başta çok değerli Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti İlçe Başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhâl olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır.”