İYİ Parti’den istifa edip AKP’ye katılan Kaya’nın rozetini Erdoğan taktı

Sözcü'de yer alan habere göre İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AKP’ye geçti. Kaya’ya rozetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törenle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.



Törene AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AKP Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, AKP Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.



ÖZCAN’DA İSTİFA ETMİŞTİ



İYİ Parti’den seçilen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da geçtiğimiz Kasım ayında partisinden istifa ederek AKP’ye geçmişti. İstifayla birlikte İYİ Parti'nin Aydın’da Belediye Başkanlığı kalmadı.



İstifalar öncesi 82 üyeden oluşan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 32 CHP, 12 İYİ Parti, 25 AKP ve 13 MHP’li üye yer alıyordu. Kürşat Engin Özcan’ın ve Kaya’nın istifası ile İYİ Parti'nin sandalye sayısı 10’a düştü.