Fed faiz kararı açıklandı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizi 25 baz puan artışla yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesi kararı alındı. Karar oybirliği ile alındı.



Piyasa beklentisi de faizin bugün 25 baz puan artırılacağı yönündeydi.



Böylece Fed, Mart 2022’den bu yana yaptığı 12 toplantının 11’inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza atmış oldu.



ABD’de yıllık tüketici enflasyonu haziranda yüzde 3 ile iki yılın en düşük seviyesine gerilemişti.



Karar sonrasında ons altın fiyatları sınırlı bir artışla 1972 dolar seviyesine yükseldi.



Fed’in karara dair açıklamasında enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğine işaret edilirken, “Son göstergeler ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda genişlendiğine işaret ediyor” denildi.



Bir sonraki Fed faiz kararı 20 Eylül’de açıklanacak.



Fed açıklamasında ayrıca, ek faiz artışına açık kapı bırakıldı ve “Kurul, enflasyonu zaman içinde yüzde 2’ye indirmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının boyutunu, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmanın ekonomik aktivite ve enflasyon üzerindeki gecikmeli etkilerine göre belirleyecek” denildi.



Açıklamada ayrıca, “daha sıkı kredi koşullarının etkilerinin belirsizliğini koruduğu” belirtildi.