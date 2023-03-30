Akşener, bugünkü grup toplantısında Nebati için, "Kayıp Bakan Nemo’nun nerede olduğunu bilen var mı? O ışıltılı gözleri gören var mı içinizde? Bir tek Sayın Erdoğan'ın basın açıklamasında ortaya çıkıyor. O da açıklama yapmak için değil, kameralar önünde spot yer kapmak için" ifadelerini kullandı.



İyi Parti Gençlik Kolları, Bakan Nebati için 'Kayıp Aranıyor' afişleri hazırlatarak sokaklara astı. En belirgin özelliği, 'ışıltılı gözler' ifadelerinin yer aldığı afişte, "En son Şanlıurfa'da kadraja girmeye çalışırken görüldü" cümlesi kullanıldı.



Sokağa asılan afişleri sosyal medya hesabından paylaşan İyi Partili Hondoroğlu, "Arkadaşlar kayıp Bakan aranıyor, görenler lütfen bize ulaşsın" ifadelerini kullandı. Afişin sokakta vatandaşa dağıtıldığı da görüldü.