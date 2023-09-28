Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti İstanbul İl Başkanının neden görevden alındığı ortaya çıktı /28 Eylül 2023 09:07

İYİ Parti İstanbul İl Başkanının neden görevden alındığı ortaya çıktı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın görevden alınmasının perde arkası ortaya çıktı. İddiaya göre Yıldırım, Buğra Kavuncu ile genel merkezde bir araya geldikten sonra tartıştı.

SHABER3.COM

İYİ Parti, İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın görevden alınmasıyla çalkalandı. MHP'deki olağanüstü genel kurul sürecinden beri Meral Akşener'in en yakınındaki isimlerden olan Yıldırım, iki gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımında, "İstanbul İl Başkanlığı olarak görevimizin başındayız" demişti.

İKİ GÜN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

CiddiGazete'nin haberine göre; 26 Eylül Pazartesi günü "Görevimizin başındayız" diye paylaşım yapan Coşkun Yıldırım'ın sosyal medya mesajını Ankara'dan dönüş yolunda yazdığı öğrenildi.

KAVUNCU'YLA GENEL MERKEZDE KAVGA ETTİ

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, yoğun şikayet üzerine İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ı genel merkeze çağırdı. Yıldırım, Buğra Kavuncu'yla görüşmeye gitmedi.

Kavuncu, aradan yaklaşık iki ay geçtikten sonra Coşkun Yıldırım'dan İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Başkanı Hakkı Özyurt'u görevden almasını istedi. Yıldırım, yine olumsuz dönüş yaptı.

Bunun üzerin Buğra Kavuncu, Coşkun Yıldırım'ı tekrar Ankara'ya çağırdı. Pazartesi günü İYİ Parti Genel Merkezi'nde Kavuncu'yla bir araya gelen Yıldırım, "Ya Hakkı Özyurt'u görevden alırsın, ya da istifa edersin" dedi. "Ne Hakkı Özyurt'u görevden alırım, ne de istifa ederim" diyen Coşkun Yıldırım ile Buğra Kavuncu arasında şiddetli bir kavga yaşandı. Meral Akşener'in rahatsızlığından dolayı genel merkezde olmadığı saatte yaşanan kavgada Coşkun Yıldırım, "Senin çapın beni görevden almaya yetmez" diyerek genel merkezden ayrıldı ve İstanbul'a dönüş yolunda "İstanbul İl Başkanlığı olarak görevimizin başındayız" diye paylaşım yaptı.

Aradan geçen iki günlük süreçte Meral Akşener'i ikna eden Buğra Kavuncu, Coşkun Yıldırım'ı görevden aldırdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti İstanbul İl Başkanının neden görevden... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:16:45