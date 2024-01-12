İYİ Parti İzmir İl Başkanı ve il yönetimi görevden alındı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İYİ Parti Genel Merkezi, İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, il yönetimi ve divan kurulunu bugün görevden aldı. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Bezircilioğlu, görevden alınma kararının ardından İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.



Sinan Bezircilioğlu, şunları söyledi:



“İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın 10.01.2024 tarihli yazısı ile 11.01.2024 tarihinde görevden el çektirilmiştir. El çektirme kararında gerekçe belirtilmemiştir. Bu nedenle genel merkezimizin bu tasarrufuyla ilgili İl Yönetim Kurulumuz üzerinde bir töhmet oluşmaması adına, görevden alınma nedenini kamuoyu ile paylaşmak zaruri olmuştur.



“ÜMİT ÖZLALE, SÜRECİN BAŞ AKTÖRLÜĞÜNE SOYUNMUŞTUR”



Yılbaşından hemen önce İl Başkanlığı makamında İl Sekreterimiz, Siyasi İşler Başkanımızın üzerine yürümüş, sözlü ve fiili saldırıda bulunmuştur. Bunun üzerine İl Sekreterinin görevinden istifası istenmiş ancak Ümit Özlale devreye girerek, İl Başkanımıza 'İl Sekreteri yoksa ben de yokum' diyerek sürecin baş aktörlüğüne soyunmuştur. İl yöneticilerini görevlendirme yetkisi il başkanındadır. Bu yetki milletvekili ya da herhangi bir adayın uhdesinde değildir. Parti içinde bu tarz bir olayın hoş görülmesinin mümkün olmadığı kendisine iletildiğinde 'Ben de Genel Başkan'a gidip ya il ya ben derim' diyerek ısrarcı olduğunu belirtmiştir.



“MERAL AKŞENER TERCİHİNİ ÜMİT ÖZLALE LEHİNE KULLANMAK ZORUNDA KALMIŞ VE YÖNETİM GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMİŞTİR”



Olayın akabinde Ümit Özlale Ankara'ya giderek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile görüşmüş, 'Ya ben ya da il yönetimi' diye diretmesi neticesinde de Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tercihini Ümit Özlale lehine kullanmak zorunda kalmış ve yönetim görevden el çektirilmiştir.