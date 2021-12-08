Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şerh koydu: Doğru bir isimdir ancak... /08 Aralık 2021 15:44

İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şerh koydu: Doğru bir isimdir ancak...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "Kemal Bey Cumhurbaşkanı olması halinde doğru bir isimdir" dedi. Bununla birlikte adaylık konusunda İYİ Parti'nin şartları olduğunu da söyledi.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun  muhtemel cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirmiş; "Kendisinden talip olduğunu duymadım. Herkes idealist davranmalı. Nefis zamanı değil" ifadelerini kullanmıştı. Koray Aydın kazanamama ihtimali olan bir isme "evet" demeyeceklerini de belirtmişti.

Konuyla ilgili bugün de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'dan bir açıklama geldi. Habertürk'e konuşan İYİ Partili Paçacı, “Kemal Bey cumhurbaşkanı olması halinde doğru bir isimdir. Ancak adayların tespiti sırasında en fazla seçilme ihtimali olan ve birinci turda seçilmeyi sağlayacak bunu riske sokmayacak olan adayın tercihi doğru olur” dedi.

Paçacı, “Meral Hanım çok büyük bir fedakarlık yaptı, anketlerde oy oranları yüksek olduğu, kendisinin yükselen bir trendi olduğu halde daha önce söylediği sözün arkasında durarak cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Bu büyük bir fedakarlık örneğidir” diye konuştu.

“Bu söylediklerimizden Kemal Bey'e karşı olduğumuz sonucu çıkmasın ama İYİ Parti'nin yol haritası paydaşlarla ortak bir aday tespit edilmesi ve bu noktada seçilecek bir isim olması” diyen Paçacı, “Meral Hanım cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayarak büyük bir fedakarlık gösterdi ama ‘bu yarıştan çekildik, istediğiniz adayı destekleriz’ anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şerh koydu:... Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Meclis’te yumruklu kavga!

Meclis’te yumruklu kavga!

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci

Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi

Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi

Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı

Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı

Said Sefa, ‘Deva’ya kumpası deşifre etti: Ali Babacan tutuklanacak

Said Sefa, ‘Deva’ya kumpası deşifre etti: Ali Babacan tutuklanacak

Bütün faizcilerin, tefecilerin tek umudu Erdoğan’dır

Bütün faizcilerin, tefecilerin tek umudu Erdoğan’dır

Sokak röportajında gerilim

Sokak röportajında gerilim

Başbakan uyuşturucu baskınına katıldı

Başbakan uyuşturucu baskınına katıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:47:49