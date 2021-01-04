Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti ve CHP'den boykot kararı /04 Ocak 2021 21:58

İYİ Parti ve CHP'den boykot kararı

Menemen'in tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un yerine belediye meclisinde başkanvekilli seçimi İYİ Partili ve CHP'li üyelerce boykot edildi.

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Hakkında başlatılan soruşturma sonrası tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un yerine belediye meclisinde başkanvekilli seçimi salt çoğunluğu sağlanamadığı için ertelendi.

Başkan Serdar Aksoy’un yerine belediye meclisinde başkanvekilli seçimi yapılmış, başkanvekilini kurayla CHP’li Deniz Karakurt kazanmıştı.

Bu seçimin ardından AKP kura seçiminin usule aykırı yapıldığını öne sürerek mahkemeye gitti. 2. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. İzmir Valiliği kararı ile kura seçimi için toplandı.

Ancak, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin toplantıya katılmadı ve çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle Perşembe gününe ertelendi.

"DAVA SONUCU BEKLENMELİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği için İzmir 2. İdare Mahkemesine açılan davanın sonucunun beklenmesi gerektiğini savundu. Muharrem Erkek, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Belediye Meclisi'nde yapılan kura sonucunda belediye meclis üyesi Deniz Karakurt'un Belediye Başkan Vekili olarak belirlendiğini hatırlattı. Erkek, şöyle konuştu: "Seçim yapıldı. Sonra bir davayla karşılaştık. Bakıyoruz kura çekimine o gün hiçbir itirazı olmayan, hatta kura çekiminin AKP grubunun isteği, önerisiyle yapıldığını bütün Menemen halkı biliyor. O gün itiraz etmeyenler kuradan çıkmayınca dava açıyorlar. Bu davada iyi niyetten bahsedilebilir mi?"

Süreci çok yakından takip ettiklerini söyleyen Erkek, "İzmir 2. İdare Mahkemesi açılan davanın sonucu beklenmeden nasıl kura çektirebilirsiniz? Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği kurası için dava sonucu beklenmeli. Daha mahkeme esas hakkında bir karar vermedi. Ortada yürütmeyi durdurma kararı var. Yürütmeyi durdurma kararının da gereği yerine getirildi. Şu anda Menemen'de Meclis Birinci Başkan Vekilimiz belediye başkanlığını temsil ediyor" diye konuştu.
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