Her ne kadar İyi Parti lideri Meral Akşener'in bu doğrultuda olmadığı yorumları yapılsa da parti içindeki bir kliğin Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile ittifak için harekete geçtiği iddiaları ortaya atıldı.





İyi Parti sosyal medya hesabından, AKP'ye ve elektrik zamlarına bir göndermede bulundu.







GEREKSİZ AMPULLERİ SÖNDÜRÜN!





Akşener'in 30 Ağustos resepsiyonunda Saray'a gitmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kameralar önünde samimi pozlar vermesi, "AKP-İyi Parti ittifakı mı doğuyor" sorusuna sebep olmuştu.





Elektriğe dün (30 Eylül) yapılan yüzde 14,90'lık zammın eleştirildiği videoda, "Elektrik’e yüzde 14,90 zam geldi. Gereksiz ampulleri söndürmenin tam vakti!" vurgusu dikkati çekti.