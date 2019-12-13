Samanyolu Haber /Ekonomi / İYİ Parti'den hükümete asgari ücret teklifi /13 Aralık 2019 19:33

İYİ Parti'den hükümete asgari ücret teklifi

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, asgari ücretin vergiden muaf tutularak net 2 bin 650 lira olmasını teklif etti.

SHABER3.COM

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Cihan Paçacı, partisinin asgari ücrete ilişkin tespitlerini ve tekliflerini açıkladı. Türkiye’de asgari ücretin 6 buçuk milyon insanı doğrudan etkilediğine dikkat çeken Paçacı, “Bugün asgari ücret üzerinde asgari ücretin yarısı kadar vergi ve kesinti yükü bulunmaktadır. Bu yük kayıt dışı işçi çalıştırılmasının yolunu açmakta diğer bir deyimle kayıt dışı istihdamın kamu eli ile artırılması sonucunu doğurmaktadır” dedi.

İYİ Parti olarak asgari ücret teklifinin net 2 bin 650 lira olmasını teklif eden Paçacı, şunları söyledi: “2020 yılı için geçerli asgari ücretin vergiden muaf tutulup 2019 TÜİK enflasyon artış oranı ilave edilerek 2865.40 TL Brüt, Net olarak ise 2650.50 TL olmasını öneriyoruz. Sonraki yıllar için ise geliştirilecek Özel Enflasyon Oranı (Endeksi) kullanılması yöntemi ile asgari ücretin tespit edilmesini ve asgari ücret dışında diğer ücretlere bütçe dengesi dikkate alınarak kademeli bir vergi kolaylığı sağlanmalıdır.”

‘ASGARİ ÜCRET VERGİDEN MUAF TUTULMALI’

Türkiye’de asgari ücretin belirlenmesi yönteminin demokratik olmadığına dikkat çeken Paçacı, “SGK prim tahsilatı, Gelir ve Damga Vergisi tahsilatları da süresi içinde yapılamamaktadır. Asgari ücretin belirlenmesi yöntemi demokratik değildir ve çalışanların ekmeğine müdahaledir. Türkiye’de asgari ücretin hesaplama yöntemi, ekonomik krizlerin faturasının çalışanlarımıza dayatıldığı bir yapı yerine, çalışanımızı koruyan tüm tarafların uzlaştığı ve maddi yükün paylaşıldığı bir sistem olmalıdır. Asgari ücret mutlak surette vergiden muaf tutulmalıdır” ifadelerine yer verdi.
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