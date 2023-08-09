Samanyolu Haber /Gündem / İzmir’de bir garip kiralık ilanı: Bakıcılık da yapacak! /09 Ağustos 2023 08:01

İzmir’de bir garip kiralık ilanı: Bakıcılık da yapacak!

İzmir'de emlak sitesinde yer alan kiralık daire ilanında yer alan ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Evini 5 bin liraya kiraya vermek isteyen ev sahibi annesinin bakımının da yapılması şartı koydu.

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Yaşanan barınma krizi ile beraber fahiş kira fiyatları yurttaşları zor durumda bırakırken emlak sitelerindeki ilanlar görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

İzmir’de bir emlak sitesine verilen kiralık daire ilanı sosyal medyada olay oldu. Buca'nın Yıldız Mahallesin'deki evin sahibi, 5 bin liraya evini kiraya verirken aynı zamanda üst kattaki ev sahibinin annesine bakılması şartı koydu.

İlanda evi tutacak olan kişinin ya “yalnız yaşayan kadın” ya da “büyük çocuklu anne ” şartı koyan ev sahibi, 6 gün boyunca üst katta bulunan annesinin evinde kalıp tüm bakımını üstlenmesini de istedi.

İlan, sosyal medyanın gündemine otururken ilan yayından kaldırıldı.



7500 TL MAAŞ, KİRA 10 BİN TL

ilanda şu ifadeler yer aldı:

"Dairemiz merkezi konum olup okula, pazara, AVM'lere yürüme mesafesinde otobüs, dolmuş duraklarına yakın güzel doğalgazlı giriş kat dairedir.

NOT: Evi tutacak kişi önceliğimiz ya yalnız bayan ya da büyük çocuklu anne kız, anne oğlan olacak şekilde verilecektir. Bunun sebebi ev sahibinin annesi 4. katta kalıyor evi tutacak kişi hem ev sahibinin annesine bakacak 7500 TL maaşla hem de 10 bin TL olan kiranın yarısını ödeyecek. Sadece daireyi 5000 TL'ye tutmuş olacak. Gece ev sahibinin annesinin yanında kalacak haftada 1 gün izinli olacak. Geri kalan her gün ev sahibinin annesinde kalacak ve ona bakacak. Tabii bu sırada kendi evine de gidip gelecek. Yani hem ev tutacak yarı fiyatına hem de çalışacak. Teyzemiz yaşlı ama yatalak değil. Sadece alzeymir hastası olduğundan gece tek uyuyamıyor. Bu yüzden gece yanında yatılacak, ihtiyaçları giderilecek, yemeğini falan yapacak orada yemeğini de yiyecek gelecek kişi."
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