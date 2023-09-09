Samanyolu Haber /Gündem / İzmir’de orman yangını /09 Eylül 2023 16:59

İzmir’de orman yangını

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.

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İzmir Gaziemir’deki Sarnıç Göleti yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 uçak ve 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.

Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale edilirken, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 13.15-14.50 saatleri arasında uçuşlara kapatıldı. Bu kapsamda İzmir’e inecek 6 uçak Bodrum Milas Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kalırken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı. Havalimanı 14.50 itibariyle yeniden uçuşlara açıldı.

KONTROL ALTINDA

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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