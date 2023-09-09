Samanyolu Haber /Dünya / Afrika Birliği, AB ile aynı statüde G20 daimi üyeliğine kabul edildi /09 Eylül 2023 17:04

Afrika Birliği, AB ile aynı statüde G20 daimi üyeliğine kabul edildi

55 üye devletten oluşan Afrika Birliği, tam üyeliğe sahip tek bölgesel blok olan Avrupa Birliği ile aynı statüye sahip oldu.

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Euronews'te yer alan habere göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Yeni Delhi'deki zirvenin açılışında, Afrika Birliği'nin dünyanın en zengin ve en güçlü ülkelerinden oluşan G20'nin daimi üyesi haline getirildiğini söyledi.

Böylece 55 üye devletten oluşan Afrika Birliği, tam üyeliğe sahip tek bölgesel blok olan Avrupa Birliği ile aynı statüye sahip oldu. Afrika Birliği önceki zirvelerde "davetli uluslararası kuruluş" sıfatıyla yer alıyordu.

Modi, zirvedeki açılış konuşmasında Dönem Başkanı Azali Assoumani tarafından temsil edilen Afrika Birliği'ni daimi üye olarak G20 liderleri masasına oturmaya davet etti.

Modi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika Birliği'ni G20 Ailesi'nin daimi bir üyesi olarak ağırlamaktan onur duyuyorum. Bu, G20'yi güçlendirecek ve aynı zamanda güney yarımkürenin sesini güçlendirecek," ifadelerini kullandı. Birliğin tam üyeliği haziran ayında Modi tarafından önerilmişti.

Zirvede üzerinde durulan diğer konular arasında çok taraflı kurumlar tarafından gelişmekte olan ülkelere daha fazla kredi verilmesi, uluslararası borçlanma mimarisi reformu, kripto para birimi düzenlemeleri ve jeopolitik gelişmelerin gıda ve enerji güvenliği üzerindeki etkisi yer alıyor.

Üyelere dağıtılan 38 sayfalık taslakta, Ukrayna'daki savaşla ilgili derin görüş ayrılıklarını yansıtan "jeopolitik durum" paragrafı boş bırakıldı, ancak diğer 75 paragraf, kripto para birimleri ve çok taraflı kalkınma bankalarındaki reformlar gibi konularda geniş bir anlaşmaya varıldığını gösterdi.

G20 daha önce 19 ülkeden ve Avrupa Birliği'nden oluşuyordu; üyeleri küresel GSYİH'nın yaklaşık yüzde 85'ini, küresel ticaretin yüzde 75'inden fazlasını ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisini temsil ediyordu.
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