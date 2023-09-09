Yunanistan: Türkiye ile yeni mülteci anlaşması imzalanmalı

DW Türkçe'de yer alan habere göre Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitrios Kairidis, Alman Bild gazetesine verdiği Cumartesi günü yayınlanan demeçte, Yunanistan'a ulaşan göçmen sayısındaki artış nedeniyle Türkiye ile yeni bir mülteci anlaşmasının yapılması gerektiğini söyledi. Söz konusu anlaşmanın, Berlin liderliğinde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Bakan, "Kuzey sınırlarımızı elimizden geldiğince koruyoruz. Ancak ama sorunun kaynağı konusunda birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Ana kaynak Türkiye. Ve burada Almanya'nın ağırlığı gerçekten çok büyük ve önemli" ifadelerine yer verdi. Bakan Almanya'nın Türkiye ile sıkı ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğunu hatırlattı. Avrupa'da yaşayan Türklerin diğer başkentler yerine Berlin'e kulak verdiğini söyleyen Yunan Bakan, "Türkiye'nin, Batı ve Avrupa ile ilişkilerini yeniden inşa etmeye çalışacak samimi bir anlaşmayı müzakere etmesi için Berlin'in etkisini herkesin yararına kullanmasını istiyoruz" dedi.





Kairidis, Avrupalı ortaklarla Türkiye ile nasıl daha iyi bir işbirliği kurulabileceği üzerine çalıştıklarını belirtti.







Türkiye'nin, göçmenlerin Doğu Akdeniz rotasını kontrol etmesi sebebiyle düzensiz göçte kilit ülke olduğunu belirten Bakan, bu nedenle yeni bir anlaşmaya geçilmesinin şart olduğunu dile getirdi. "Türkiye ile özellikle göç konusunda daha iyi bir işbirliği geliştirmek istiyoruz. Düzensiz göçe karşı birlikte daha iyi mücadele edeceğimize inanıyorum" diyen Kairidis şöyle devam etti:"Türk Hava Yolları'nın sağladığı ucuz uçak biletleriyle, üçüncü ülkelerden vize sorunu olmadan Türkiye'ye gitmek çok kolay. İstanbul Havalimanı'ndan da kara ya da deniz yoluyla Yunanistan sınırına geliyorlar. Türk mevkidaşlarımızı bunun çok 'yıkıcı' ve 'verimsiz' olduğu konusunda ikna etmeye çalışıyoruz."Kairidis, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında imzalanan ve düzensiz göçle mücadele etmeyi amaçlayan anlaşmanın Türkiye tarafından uygulanmadığını savundu. Söz konusu anlaşmada yer alan ve "Türkiye'den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye iade edileceği" maddesinin "2020 yılından beri Covid önlemleri gerekçesiyle" uygulanmadığını belirtti.Türkiye üzerinden Yunanistan'a ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısı son zamanlarda büyük oranda arttı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) verilerine göre, 2023 yılının Eylül ayının başına kadar 19 bin 6767 kişi Türkiye üzerinden kara ya da deniz yoluyla Yunanistan'a ulaştı. Bu sayı 2022 yılı boyunca 18 bin 700 olarak kaydedilmişti.