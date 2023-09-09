Samanyolu Haber /Gündem / 6 kişi ölmüştü… Sel felaketinde iki tutuklama /09 Eylül 2023 16:20

6 kişi ölmüştü… Sel felaketinde iki tutuklama

İğneada'da kuvvetli yağış sonrası meydana gelen selde, 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 2 işletmeci tutuklandı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde, salı günü kuvvetli yağış sonrası meydana gelen selde, ‘Sisli Vadi’ bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişi hayatını kaybetti.

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturmada, gözaltına alınan 2 işletmeci, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hakkında, ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan gözaltı kararı verilen işletme sahibi Bülent B.’nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘Sisli Vadi’ adı altında kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiğini açıkladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da işletmenin daha önce özel idare tarafından mühürlendiğini ve hakkında yıkım kararı olduğunu kaydetti.

Tesisin faaliyet alanı ‘Karma Çiftlik’

‘SisliVadi’ adı altında sosyal medyada tanıtımı yapılan bungalov evlerin vergi levhasında, faaliyet alanı olarak ‘Karma Çiftlik’ olarak gösterildi. ‘Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim’ adıyla faaliyet yürüttüğü ortaya çıkan tesislerin tanıtımı, sosyal medya hesaplarından, ‘Doğada uyanmak, doğada uyanmak’, ‘Oksijeni bol, stresi az’ ifadeleriyle yapılmıştı.


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