İzmir'deki orman yangınında 'havadan yetersiz müdahale' tartışması

Yetkililerin açıklamalarına göre, yerleşim alanlarına yakın yangınlar kontrol altına alındı. CHP’li isimler yangının yayılması esnasında havadan müdahalede yetersiz kalındığını söylerken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (sözde) Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İzmir'deki yangınlara gerekli müdahale yapılmıyor" iddialarının dezenformasyon olduğunu iddia etti.



“Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı”



İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos akşamı çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları, üçüncü günde de devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının bir vadinin içerisine sıkıştığını, uçak ve helikopterlerle yapılan müdahaleyle söndürülmesini beklediklerini söyledi. Yumaklı dün yerleşim birimlerine kadar ulaşan yangın için “Halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil” açıklamasını yaptı.



Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangının 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateş nedeniyle çıktığını söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yerleşim alanlarına yakın yangınların kontrol altında olduğunu ancak bazı ormanlık alanlarda, yangınların devam ettiğini söyledi. Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.



Yangın uçakları yeterli müdahaleyi yaptı mı?



Tugay, yangına havadan müdahale konusunda ise yetersiz kalındığını ifade etti:“Yangın, bir gece önce başladıktan sonra rüzgar ve duman nedeniyle yeterli müdahalede bulunulamadı. Ancak öğleden sonraki saatlerde hava durgundu. Bazı yerlerde yangın kolayca söndürülebilirdi. Ama oralara da yeterli müdahale edilmediğini ve geç kalındığını düşünüyorum. Dün gece yeniden mahallelere doğru yangın yayılınca, hepimiz için çok büyük sıkıntı oldu. Öğleden sonraki saatlerde daha etkili ve daha yoğun hava müdahalesi olsaydı, muhtemelen akşam yaşanan sorunu yaşamayacaktık.”



Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan CHP heyetinden Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel de “Vatandaşlarımızın yangının başlangıcında ve gece hava araçlarıyla müdahale edilmemesine tepkileri var ve bu konuda kızgınlıklarını bizlere de ifade ettiler. Onları çok iyi anlıyor ve her söylediklerini not alıyoruz. Bu şikayetlerle ilgili elbette gerekli makamlar nezdinde girişimlerimiz olacak ama şu an için tek düşüncemiz yangının tamamen kontrol altına alınması ve söndürülmesi” diye konuştu.