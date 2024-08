İzmir'de alevlere teslim: Korkutan yangın yerleşim yerlerine ulaştı!

"DESTEK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Karatepe mevkiinde dün akşam saat 21.10'da henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.Cumhuriyet'te yer alan habere göre yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleriyle beraber İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait kara ekipleri müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla hava desteği geldi.Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla çalışmalar aralıksız sürüyor.Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.Rüzgarın etkisiyle yangını kontrol altına almak zorlaşırken yerleşim yerlerine kül yağdığı görüldü. Alevler nedeniyle Karşıyaka'nın belli bölgelerine de elektrik verilemiyor.Emniyet güçleri Doğançay ve Evka 2 mahallelerinde anons yaparak evlerin boşaltılmasını istedi.Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Doğançay bölgesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında tüm saha görevlilerimizin yangını söndürebilmesi için görevi olmayan araçların ve vatandaşlarımızın da bölgeden uzaklaşmasını önemle rica ediyoruz" dedi.Yangının barınaklara ulaştığını duyuran Karşıyaka Belediyesi, "Yangın tüm müdahalelere rağmen barınaklara ulaştı. Tüm hayvanseverleri bakım evimizdeki can dostlarımızın tahliyesi için yardıma çağırıyoruz" çağrısında bulundu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da dün gece başlayan yangını kontrol altına almak için İzmir İtfaiyesi, İZSU ve belediyenin diğer birimleri ile birlikte sahada çalışmalarını sürdürdükleribi belirterek şu açıklamayı yaptı:"Rüzgar yangının etkisini bir çok yere dağıtıyor. Arkadaşlarımız kontrol altına almak için yoğun şekilde çalışıyorlar. 600’e yakın personel, ilçe belediyelerinin desteği ile 30’un üzerinde yangın söndürme aracı ile bölgedeyiz. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor."İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınında havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevler, Karşıyaka Seyir Tepesi'nin alt tarafında yer alan Karşıyaka Belediyesi'nin şantiyesi ile özel bir işletmeye bağlı ayrıştırma tesisine kadar ulaştı. Birçok iş yeri yanarken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Sanayi sitesinin bir bölümü boşaltıldı.Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri de Karşıyaka ve Bayraklı belediyelerinin barınaklarındaki 600 kadar sokak hayvanını tahliye etti.İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen yangında Onur Mahallesi'nde ormanlık alana yakın evler yandı. Evleri kullanılamaz hale gelen yurttaşlar geç kalınan müdahaleye sitem etti.İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka İlçesi’nde Yamanlar Mahallesi’nde çıkan yangında riskin büyük ölçüde azaldığını açıkladı. Elban, “Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir” dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Yamanlar yangını hakkında paylaştığı yeni bilgilerde, yangının şiddetli rüzgarla geniş alana yayıldığını ifade etti. Ekiplerin müdahaleyi sürdürdüğünü belirten Tugay, “evlerini tahliye edenleri açıkta bırakmayacağız” dedi.Yamanlar mevkisinde tahliye edilen ev sayısının 87 olduğu belirtildi. Yanan ev sayısının ise 16'ye çıktığı kaydedildi.Tahliye edilen iş yeri sayısı ise 45 olup dumandan etkilenen yurttaşların dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan orman alanına yakın yerleşim yerlerine ulaşan yangının bölgedeki evlere sıçramaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tedbir alırken, emniyet güçleri ise sokakta olan yurttaşların aşırı dumandan etkilenmemeleri için uyarılarda bulundu. Orman alanına yakın evlerden ikamet edenler bölgeden uzaklaştı.Yangının TOKİ konutlarına sıçraması sonucu 10 katlı bir bloğun çatısı yandı.Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan çağrıda yurttaşlardan destek istenildi:"Karşıyaka’da devam eden yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz."Cemil Tugay CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Tugay, havadan söndürmenin yeterli olmadığını ve hiçbir helikopterin gece saatlerinde çalışmadığını belirtti.Tugay, "Yer yer alevlenerek yangın devam ediyor, tamamen sönmedi. Bir binanın çatısı dışında binalarda herhangi bir durum yok ama tedbir amaçlı boşaltıldı. Şu anda her şey kontrol altında. Onlarca aracımız burada. Rüzgar artarsa, orman yangını tekrar harlanırsa ve yerleşim yerlerini tehdit ederse onu değerlendiriyoruz, bu ihtimal var.700'den fazla personelimiz var burada, gönüllü gelen arkadaşlarımız var. Nerdeyse bütün belediye burada. İtfaiyeler ormanının içine giremiyor, sorun bu. Erişebildiği alana kadar su sıkabiliyor. Diğer alanlarda ise Orman Bölge Müdürlüğü'nün araçları var. Ya da havadan söndürüyorlar ama havadan söndürme yeterli olmadı.Bugün gördüğümüz havadan söndürmenin yeterli olmadığı... Bu riskin olacağını anlattık ama ikna edemedik. Yeterli havadan söndürme yapılmadı. Şu an hiçbir helikopter çalışmıyor. Bizim itfaiyemiz dışında çalışma yok. Gün içerisinde birkaç hava aracı vardı" dedi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da İzmir'deki yangın bölgesine gitmek üzere Ankara'dan yola çıktı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu X hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Karşıkaya’da başlayıp yayılan yangını kaygıyla takip ediyoruz. Çanakkale’deki yangının söndürülmesinde görev alan İBB İtfaiyemiz şimdi İzmir’e doğru yola çıkıyor. Dileğimiz yangının bir an önce söndürülmesi. Geçmiş olsun İzmir" ifadelerini kullandı.