İzmir'de TÜGVA'ya okullarda sporcu öğrenci arama izni

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün onayıyla ilçe spor il müdürlükleriyle sporcu arama-tarama faaliyetleri yürütmek amacıyla protokol yaptı. Ardından ilçe kaymakamlıklarına başvuran vakıf, okullarda öğrenci sporcu arama-tarama faaliyetinin yürütüleceğini ve bu kapsamda gerekli kolaylığın sağlanmasını talep etti. İlçe kaymakamlıkları da ilçe milli eğitim müdürlüklerine, okullara gönderilmesi için resmi bir yazı iletti.







İZİN VERİLMESİ TALEBİ



Cumhuriyet'in haberine göre TÜGVA'nın Menemen İlçe Kaymakamlığı'na 15 Eylül 2022'de yaptığı başvuruda şu ifadeler yer aldı:





"Türkiye Gençlik Vakfı Menemen İlçe Temsilciliği olarak, aşağıda belirtilen branşlarda vakfımız faaliyetlerde bulunmaktadır. Kurumumuz ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından protokol kapsamında yürütülen sportif faaliyetler için ilçemiz okullarında görevli antrenörlerimiz tarafından yapılacak olan sporcu öğrenci arama tarama faaliyetlerine izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz."





Menemen Kaymakamlığı tarafından Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne resmi okul müdürlüklerine gönderilmesi istemiyle 22 Eylül'de tebliğ edilen yazıda ise şöyle denildi:





"Türkiye Gençlik Vakfı Menemen İlçe Temsilciliği'nin okullarda sporcu öğrenci tarama için ilgi yazısı ekte olup, okul müdürlüklerinin gerekli kolaylığı sağlaması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim."





11 BRANŞTA KURS

Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönettiği TÜGVA, yeni eğitim yılı ile birlikte gerekli izinleri alarak İzmir genelinde kendi antrenörleriyle öğrenci sporcu arama-tarama faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda ilk olarak Karabağlar, Buca ve Menemen'deki okullarda okçuluk, güreş, basketbol, atletizm, tekvando, oryantiring, satranç, masa tenisi, hentbol, badminton ve voleybol branşlarında kurslar açıldı.







