Samanyolu Haber /Gündem / Japonya'da Okullar Açılabilir /21 Mart 2020 10:13

Japonya'da Okullar Açılabilir

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, kabinesiyle yaptığı Corona virüsü salgını toplantısında, okulların yeniden açılması çağrısı yaptı

SHABER3.COM

Abe, ''Hükümetin talebiyle geçici olarak tatil edilen okulların yeniden eğitime başlaması için Eğitim Bakanlığı'nın bir kılavuz hazırlamasını istiyorum'' dedi.

Abe, 27 Şubat'ta ilkokul, ortaokul ve liselerin Mart sonuna kadar eğitime ara vereceğini açıklamıştı. Japonya'da eğitim-öğretim yılı genelde Nisan ayında başlıyor.

Abe ayrıca geniş çaplı organizasyonlarla ilgili sınırlamaların da yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

Japonya, Corona virüsü salgınında vaka sayısının katlanmasını engelleyebildi. Ancak uzmanlar bunun kalıcı bir gelişme olup olmadığını henüz bilmiyor.
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