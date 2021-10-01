Samanyolu Haber /Gündem / Japonya'da Prenses Mako sonunda 'halktan' biriyle evleniyor /01 Ekim 2021 13:28

Japonya'da Prenses Mako sonunda 'halktan' biriyle evleniyor

Japonya'da İmparator Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako yıllar sonra sonunda eski sınıf arkadaşı ve "halktan biri" olan sevgilisi ile evlenip kraliyet ünvanlarından vazgeçmeye hazırlanıyor.

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İmparatorluk sözcülüğü Prenses Mako ile Kei Komuro'nun 26 Ekim'de evleneceğini açıkladı.

İmparator Naruhito'nun erkek kardeşi Veliaht Prens Fumihito'nun kızı olan Prenses Mako'nun 2018 yılında sevgilisiyle evleneceği açıklanmış fakat düğün ertelenmişti. Haberlerde bunun sebebinin damadın ailesinin mali bazı güçlükler yaşaması olduğu kaydedilmişti.

Çiftin evlendikten sonra damat Komuro'nun avukat olarak çalıştığı ABD'de yaşaması bekleniyor.

İkilinin hikayesi Japonya medyasını yıllardır meşgul ediyor.

İmparatorluk sözcülüğünün açıklamasında medyanın, Prenses ve sevgilisi Kei Komuro'nun ailesine yıllardır gösterdiği aşırı ilginin Mako'da travma sonrası stres bozukluğu diye anılan PSTD'ye yol açtığı kaydedildi.

İmparator Naruhito'nun eşi İmparatoriçe Masako da yıllarca tahta erkek bir varis doğurması konusundaki aşırı baskıcı ortam nedeniyle psikolojik rahatsızlıklar yaşamıştı. Japonya'da psikolojik hastalıklara genellikle negatif bir yaklaşım var.

Okul aşkı ve engeller

Prenses ile sevgilisi 2012 yılında Tokyo'daki Uluslararası Hristiyan Üniversitesi'nde öğrenci oldukları sırada tanıştılar.

2017 yılında nişanlandılar ve bir sonraki yıl da evlenmeleri planlanmıştı. Fakat bir süre sonra Komuro'nun annesinin bazı mali sorunları hakkında haberler çıkmaya başladı. Haberlere göre eski nişanlısından bir borç almış ve geri ödememişti.

Saray, çiftin evlenmesinin bu sebeple ertelendiği iddialarını yalanladıysa da Veliaht Prens Fumihito, nikahtan önce mali sorunların halledilmesinin önemli olduğu yolunda sözler sarfetti.

Prenses Mako'nun, normal olarak saraydan ayrılan aile mensuplarına yapılan 150 milyon yenlik (1,3 milyon dolar) bir defaya mahsus ödemeyi almayacağı söyleniyor.

Prenses'in ayrıca kraliyet mensuplarının düğünlerinde uygulanan törenleri de istememesi bekleniyor.

Bu beklentiler gerçekleşirse Prenses Mako, saraydan bu şekilde ayrılan ilk kadın imparatorluk mensubu olacak.

Japon hukukuna göre imparatorluk ailesinin kadın mensupları "halktan biri" ile evlendiklerinde statülerinden feragat etmek zorundalar. Ancak ailenin erkek üyeleri için böyle bir şart koşulmuyor.

'Japonya'nın Harry ve Meghan'ı'

Kei Komuro zaten yıllardır ilgi ve tartışmaların odağındaydı ama bu hafta başında, düğün konusundaki açıklamadan önce Tokyo'ya indiğinde bu sefer saçını at kuyruğu yapmasıyla tartışma yarattı.

Görünüşün insanlar hakkındaki yargılarda önemli rol oynadığı ülkede, kimilerine göre bu saç stli, Komuro'nun Prenses Mako'yla evlenmesinin münasip olmadığının yeni bir kanıtıydı.

Bu aslında çiftin nişanlandıklarını açıkladıkları 2017 yılından bu yana nasıl ağır bir kamuoyu baskısı altında olduklarını da gösteriyor.

Komuro'nun annesinin mali sorunlarından, kendisinin hukuk fakültesine kraliyet ailesi ile ilişkileri sayesinde girebildiğine kadar bir çok iddia yıllardır Japonya medyasının manşetlerinde.

Fakat çifti destekleyen bir kesim de var ve yıllardır kendilerini çevreleyen saplantılı medya ilgisine iyi dayandıklarını düşünüyorlar.

Bütün bunlar, düğünden sonra Amerika'ya yerleşeceği haberleriyle birleşince ikili "Japonya'nın Harry ve Meghan'ı diye anılmaya başlandı.

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