Japonya'dan Çin'e Fukuşima uyarısı

Japonya'nın ortak bilimsel kurul teklifi karşılık bulmadı





Japonya Fukuşima'nın radyoaktif atık sularını denize salmaya başlayınca Çinli vatandaşlar Japon kurumlarını ve Japon diplomatları farklı yollarla taciz etmeye başladı. Japonya bu tavrın durdurulması için Pekin'e çağrıda bulundu.Çağrıyı yapan bizzat Japonya Başbakanı Fumio Kişida oldu. Kişida Japon diplomatik tesislerine ve okullara taş atıldığını, Japon kurumlarının telefonlarının yoğun arama nedeniye kilitlendiğini söyledi.Japon Dışişleri Bakanı Yardımcısı Masataka Okano da "Çin halkının sakin ve sorumlu davranmasını istemek için" Çin'in büyükelçisi Wu Jianghao'yu çağırdığını söyledi.Geçtiğimiz hafta perşembe günü başlayan ve onlarca yıl devam etmesi beklenen arıtılmış atık suyun okyanusa salınmasına balıkçı grupları, çevre örgütleri ve komşu ülkeler şiddetle karşı çıkıyor.Çin buna yanıt olarak Japon deniz ürünlerinin tüm ithalatını yasaklamıştı. Güney Kore'de hükümet ses çıkarmasa da binlerce Güney Koreli hafta sonu olayı kınamak için mitinglere katıldı.Taciz eylemlerinin Japonya'nın büyükelçiliğini, konsolosluklarını ve Çin'deki Japon okullarını hedef aldığını söyleyen Kişida, Çin hükümetinin meselenin uzmanlar tarafından ortak bilimsel kurul ile tartışılması yönündeki taleplerine yanıt vermediğini söyledi.Japonya'nın planı Birleşmiş Milletler dahil birçok ülke tarafından bilimsel ve şeffaf olarak görülse ve ilk su analizi testleri tüm seviyeleri güvenli aralıkta gösterse de Çin durumu sert şekilde protesto etmeye devam ediyor.Telefonda bağırıp küfür ediyorlarJapon kamu yayıncısı NHK, Çin'den gelen binlerce aramanın ve mesajın Fukuşima devlet dairelerini ve nükleer santral operatörünü hedef aldığını aktarıyor.Arayanların çoğunun Çince bağırdığı ve küfürler ettiği aktarılıyor.Kişida Japonya'nın balıkçılık endüstrisini Çin'in ithalat yasağının etkisinden korumak için elinden gelenin en iyisini yapacağına söz verdi ve destek tedbirlerini bu haftanın ilerleyen saatlerinde açıklayacağını söyledi.Japonya Dışişleri Bakanlığı ise bir seyahat uyarısı yayınlayarak, Çin'deki Japon vatandaşların artan taciz ve şiddet içeren protestolara dikkat etmelerini, kamusal alanda dikkat çekmemek için yüksek sesle Japonca konuşmamalarını tavsiye etti.