Yapay zeka ChatGPT'nin kurumsal versiyonu çıkıyor

Kurumsal iş dünyasında kullanımı yaygınlaşmadı

ABD'de yapılan Reuters/Ipsos anketine göre, birçok kişi işle ilgili görevlerde yardımcı olmak için ChatGPT'yi kullanıyor, ancak işverenlerin henüz bunu teşvik etmemesi dikkat çekiyor. İşte OpenAI, ChatGPT Enterprise'ın iş dünyasında benimsenmesini sağlayarak, işverenlerin bu teknolojiyi rahatça kullanabilecekleri bir ortam yaratmayı umuyor.

Bu hamle, OpenAI ile onun mali destekçisi Microsoft'un müşterilerine sundukları hizmetlerde daha fazla örtüşme olacağını gösteriyor.Şirket, ChatGPT Enterprise sürümünün, OpenAI teknolojisine daha fazla güvenlik, gizlilik ve hızlı erişim sunacağını belirtti. İlk müşteriler arasında Block, Carlyle ve Estee Lauder gibi şirketler bulunuyor.OpenAI, geçtiğimiz Kasım ayında tüketici odaklı ChatGPT'yi piyasaya sürdüğünde, günlük görevlerden kodlamaya kadar geniş bir yelpazede üretken yapay zeka kullanımını teşvik etmişti. Şirket ocak ayında 100 milyonu aşkın aylık aktif kullanıcıya ulaştı.Microsoft zaten Azure OpenAI Hizmeti aracılığıyla işletmelere ChatGPT'ye erişim sağlıyor. Ancak bu hizmetten yararlanmak için işletmelerin Microsoft'un bulut bilişim platformu Azure müşterisi olmaları gerekiyordu.OpenAI, ChatGPT Enterprise abonelerinin ayrıca Azure'a abone olmalarına gerek olmadığını vurguladı. Daha önce de OpenAI ve Microsoft benzer hizmetler sunmuştu. Şimdilik iki şirketin müşteriler için ne kadar rekabet ettiği belli değil.ChatGPT Enterprise'ın Microsoft ile rekabet edip etmediği sorulduğunda, OpenAI sözcüsü müşterilerin kendi iş ihtiyaçlarına uygun platformlardan birini seçebileceğini söylemekle yetindi.