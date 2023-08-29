Samanyolu Haber /Teknoloji / Yapay zeka ChatGPT'nin kurumsal versiyonu çıkıyor /29 Ağustos 2023 09:50

Yapay zeka ChatGPT'nin kurumsal versiyonu çıkıyor

Üretici yapay zeka dil modeli OpenAI büyük işletmelere yönelik bir sürüm olan ChatGPT Enterprise'ı piyasaya süreceğini açıkladı.

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Bu hamle, OpenAI ile onun mali destekçisi Microsoft'un müşterilerine sundukları hizmetlerde daha fazla örtüşme olacağını gösteriyor.  

Şirket, ChatGPT Enterprise sürümünün, OpenAI teknolojisine daha fazla güvenlik, gizlilik ve hızlı erişim sunacağını belirtti. İlk müşteriler arasında Block, Carlyle ve Estee Lauder gibi şirketler bulunuyor.

OpenAI, geçtiğimiz Kasım ayında tüketici odaklı ChatGPT'yi piyasaya sürdüğünde, günlük görevlerden kodlamaya kadar geniş bir yelpazede üretken yapay zeka kullanımını teşvik etmişti. Şirket ocak ayında 100 milyonu aşkın aylık aktif kullanıcıya ulaştı.

Kurumsal iş dünyasında kullanımı yaygınlaşmadı

ABD'de yapılan Reuters/Ipsos anketine göre, birçok kişi işle ilgili görevlerde yardımcı olmak için ChatGPT'yi kullanıyor, ancak işverenlerin henüz bunu teşvik etmemesi dikkat çekiyor. İşte OpenAI, ChatGPT Enterprise'ın iş dünyasında benimsenmesini sağlayarak, işverenlerin bu teknolojiyi rahatça kullanabilecekleri bir ortam yaratmayı umuyor.

Microsoft zaten Azure OpenAI Hizmeti aracılığıyla işletmelere ChatGPT'ye erişim sağlıyor. Ancak bu hizmetten yararlanmak için işletmelerin Microsoft'un bulut bilişim platformu Azure müşterisi olmaları gerekiyordu.

OpenAI, ChatGPT Enterprise abonelerinin ayrıca Azure'a abone olmalarına gerek olmadığını vurguladı. Daha önce de OpenAI ve Microsoft benzer hizmetler sunmuştu. Şimdilik iki şirketin müşteriler için ne kadar rekabet ettiği belli değil.

ChatGPT Enterprise'ın Microsoft ile rekabet edip etmediği sorulduğunda, OpenAI sözcüsü müşterilerin kendi iş ihtiyaçlarına uygun platformlardan birini seçebileceğini söylemekle yetindi.
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