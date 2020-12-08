Japonya'dan piyasaya 700 milyar dolarlık yeni teşvik

Paketin yaklaşık 400 milyar doları karbon emisyonunu azaltma ve dijital teknolojileri geliştirme gibi alanlara doğrudan devlet destekleri ve yatırımlar için ayrıldı.







Euronews'in haberine göre Başbakan Yoşihide Suga parti yönetimiyle yaptığı toplantıda açıkladığı önlemlerle istihdamı korumayı, iş yeri iflaslarını önlemeyi, ekonomiyi düzeltmeyi, yeşil ve dijital teknolojiler üzerine yeni büyüme kanalları oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.





Tüm dünyayı etkileyen ve küresel ekonomide daralmaya neden olan pandeminin etkilerini azaltmak için dünya genelinde hükümetler üst üste teşvik paketleri açıklıyor. Japonya'da da hükümet milli gelirinin iki katına ulaşan kamu borç stokuna rağmen mali disiplini bir kenara koyarak kesenin ağzını açtı.





Bu son açıklanan paketle Uzak Doğu ülkesinde koronavirüsle alakalı teşviklerin toplam büyüklüğü 3 trilyon dolara ulaştı.