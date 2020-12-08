İlk aşı 90 yaşındaki kadına

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı ilk kez onaylı olarak Britanya'da yapıldı. Aşının ilk uygulandığı kişi 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli bir kadın oldu.





Britanya, "tarihinin en büyük aşılama programını" bugün başlattı. Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısı Kuzey İrlanda'dan Margaret Keenan isimli 90 yaşında bir kadına yapıldı.





İlk aşının uygulandığı Margaret Keenan kendini "ayrıcalıklı" hissettiğini söyledi.





Britanya'da Koronavirüs aşıları ilk olarak 80 yaş üstüne ve bazı sağlık ve bakım hizmeti çalışanlarına yapılacak.