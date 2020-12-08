Samanyolu Haber /Dünya / İlk aşı 90 yaşındaki kadına /08 Aralık 2020 10:59

İlk aşı 90 yaşındaki kadına

İngiltere'de yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı toplu aşılama başladı. İlk aşının uygulandığı 90 yaşındaki Margaret Keenan, "Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum." dedi.

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Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı ilk kez onaylı olarak Britanya'da yapıldı. Aşının ilk uygulandığı kişi 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli bir kadın oldu. 

Britanya, "tarihinin en büyük aşılama programını" bugün başlattı. Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısı Kuzey İrlanda'dan Margaret Keenan isimli 90 yaşında bir kadına yapıldı. 

İlk aşının uygulandığı Margaret Keenan kendini "ayrıcalıklı" hissettiğini söyledi.

Britanya'da Koronavirüs aşıları ilk olarak 80 yaş üstüne ve bazı sağlık ve bakım hizmeti çalışanlarına yapılacak. 
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