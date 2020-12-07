Almanlar aşıya nasıl bakıyor?

Ankette , 60 yaş üstü olanların 3’te 2’si, 16-39 yaş grubunda olanların ise sadece 4’te 1’i kesinlikle aşı yatıracağını belirtti. Alman hükümeti aşı olmayı teşvik etmek amacıyla aşı hakkında kapsamlı bilgilendirme kampanyası düzenleyecek. Almanya’da bir taraftan aşı merkezlerinin kurulması için hazırlıklar da devam ediyor. 16 eyalette aşamalı olarak 400’ün üzerinde aşı merkezinin kurulması planlanıyor. Bunların yaklaşık 96’sının Bavyera’da, 60’ar aşı merkezinin de Aşağı Saksonya ve Baden-Württemberg eyaletlerinde kurulması öngörülüyor. Başkent Berlin’de ise 6 aşı merkezinin kurulması hedefleniyor. Bunun dışında çeşitli sebeplerden dolayı aşı merkezlerine gidemeyecekler için mobil aşı ekiplerinin görev yapacağı belirtiliyor.



