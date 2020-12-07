Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Harun Çümen’e soruşturma: 'Koğuşta 25 fare öldürdüklerini neden söyledin' /07 Aralık 2020 18:27

Gazeteci Harun Çümen’e soruşturma: 'Koğuşta 25 fare öldürdüklerini neden söyledin'

Koğuşta 25 fare öldürdüklerini söyleyen tutuklu gazeteci Harun Çümen hakkında soruşturma başlatıldı. Ayet, hadis ve ünlü yazar Marquez’in sözlerini yazdığı mektup nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Çümen, intikam amaçlı baskı ve yıldırma politikasına maruz kaldığını söyledi.

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SEVİNÇ ÖZARSLAN- BOLD MEDYA 

Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevinde 34 aydır tutuklu olan gazeteci Harun Çümen’e, meslektaşı Zafer Özcan’a yazdığı 10 sayfalık mektup nedeniyle soruşturma açıldı. Bugünkü telefon görüşünde olayın ayrıntılarını ailesine anlatan Çümen, soruşturmanın asıl nedeninin mektup değil, cezaevinde maruz kaldıkları olumsuz şartları dile getirmesi olduğunu söyledi.

Kapatılan Zaman gazetesinde editörlük ve yazı işleri müdürlüğü yapan Harun Çümen, geçen hafta HDP Milletekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’na ulaştırdığı mektubunda Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevinde farelerin cirit attığını, kanalizasyonun taştığını, kendilerine adeta zulmedildiğini ve çıldırma noktasına geldiklerini yazmıştı.


Harun Çümen, 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen arkadaşı ve meslektaşı, Manisa Akhisar Cezaevinde tutuklu Zafer Özcan’ı teselli etmek için 30 Kasım 2020’de 10 sayfalık bir mektup kaleme aldı. Mektubunda dünyaca ünlü yazar Gabriel Garcia Marquez’in sözlerine, ayetlere ve hadislere yer veren Çümen’in mektubunun 3 sayfasına el konularak diğerleri 2 Aralık’ta iade edildi. Örgütsel haberleşme yapıldığı gerekçesiyle kendisi de disiplin kuruluna sevk edildi.

Zafer Özcan’a daha önce defalarca mektup yazdığını ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ifade eden Çümen, “Halbuki sakıncalı görülen ifadelerimi en az 17 kez daha göndermiştim. Hiç böyle bir şey olmamıştı. Bu durum cezaevi şartlarını eleştiren ifadelerimin sosyal medyada yer alması, Meclis’te soru önergesine dönülmüş olması sebebiyle şahsıma yönelik intikam, öç alma amaçlı bir girişim olduğunun delilidir.” dedi.
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