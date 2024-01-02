Japonya'yı sarsan büyük depremin ardından ölü sayısı artıyor

'Noto'da kaydedilen en büyük deprem'

Meteoroloji Müdürlüğü depremin, Noto'da bugüne kadar kaydedilenlerin en büyüğü olduğunu açıkladı. Kayıt tutulmaya 1885 yılında başlandı.

Japonya'nın batı kıyıları 7,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), sahil kentleri Ishikawa, Niigata ve Toyama için büyük tsunami uyarısında bulundu. Tsunami dalgalarının büyüklüğüne ilişkin uyarı zaman içerisinde düşürülse de binlerce kişi evlerini tahliye etti ve geceyi geçici barınma merkezlerinde geçiriyor.Depremde bazı konutların çöktüğü ve enkaz altında kalanların olduğu biliniyor.Kyodo haber ajansı 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Yerel saatle 16.00'da meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 3 ile 6,1 arasında değişen 60 kadar artçı sarsıntı yaşandı.NHK'nin bildirdiğine göre, Wajima şehrinde itfaiye en az 30 binanın çöktüğünü bildirdi.Deprem, Wajima'ya 500 km uzaklıktaki Tokyo'dan da hissedildi.Ishikawa ve Toyama'da deprem nedeniyle elektrik kesildi.Çöken binalara ilişkin çok sayıda bildirim olduğunu belirten Hayashi, yetkililerin hasarla ilgili bilgi toplamaya devam ettiğini vurguladı.Beklenen Büyük Marmara Depremi: Tsunami İstanbul’u nasıl etkileyebilir?Depremi hemen ardından Ishikawa bölgesinin kıyı kesimindeki Noto Yarımadası'nda yaşayanlara "acilen yüksek yerlere gitmeleri" çağrısı yapıldı.NHK kanalındaki yayında büyük harflerle "TAHLİYE EDİN" yazısı yazıldı ve bölge sakinleri kış koşullarına rağmen daha yüksek yerlere kaçmaya çağrıldı.İlerleyen saatlerde Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tsunami uyarısının derecesini düşürdü ve en fazla bir metreyi bulan dalgaların beklendiğini açıkladı. İlk uyarıda dalgaların beş metreyi bulabileceği belirtilmişti.Rusya da Uzak Doğu şehirleri Vladivostok ve Nahodka için tsunami uyarısında bulundu.Reuters'ın aktardığına göre, JMA yetkilisi Toshihiro Shimoyama, gelecek günlerde daha güçlü depremlerin olabileceği konusunda uyardı.Süren artçı depremler nedeniyle evlerine girmekten korkan binlerce kişinin geceyi geçici barınak haline getirilen yerlerde ya da dışarıda, sıfır derecenin altındaki soğukta geçirdiği belirtiliyor.Bir kurum yetkilisi ayrıca yayınlanan tsunami uyarısının, Japonya'nın tarihindeki en güçlü depremlerden biriyle sarsıldığı Mart 2011'den bu yana yayınlanan en büyük tsunami uyarısı olduğunu söyledi.Etkilenen bölgelerde heyelan ve yangın riskinin arttığı bildirildi.Ülkenin en büyük nükleer enerji operatörü Kansai Electric, etkilenen bölgedeki nükleer santrallerde "herhangi bir anormal durum" olmadığını açıkladı.Kyodo haber kanalının yerel yönetimlere dayandırdığı haberine göre, Ishikawa bölgesinde yaklaşık 32 bin 500 evde elektrik kesintisi yaşandı.Güney Kore için daha az etkili bir tsunami uyarısı yapıldı.Güney Kore Meteoroloji Müdürlüğü, 0,3 metreye kadar ulaşması beklenen tsunami dalgalarının, yerel saatle 18:29 ile 19:17 arasında ülkenin doğu kıyısını vurabileceği konusunda uyardı.2011 yılında Japonya'da 9,0 büyüklüğünde bir depremin ardından kuzeydoğu kıyılarını vuran tsunamide yaklaşık 18 bin kişi yaşamını yitirmiş ve binlerce kişi yerinden edilmişti. Tsunami, Fukushima enerji santralinde Çernobil'den bu yana en ciddi nükleer kazanın yaşanmasına neden olmuştu.