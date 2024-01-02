Kosovalılar'ın Schengen keyfi başladı

Kosova Batı Balkanlar'da AB içinde vatandaşları hala vize ile seyahat eden tek ülkeydi.



Avusturya'nın başkenti Viyana'ya iki günlük seyahate çıkmaya hazırlanan Habib Spahiu, "Avrupa'nın her yerine uçabileceğim için artık kendimi bir kuş gibi özgür hissediyorum" dedi.



Kosova'da devlet, vize muafiyeti sürecini kutlamak için düzenlediği bir piyangoyla 50 kişinin seyahat masraflarını üstlenmişti. Spahiu da bu grupta yer alıyor.



Kosova Başbakanı Albin Kurti, yolcuları havaalanında karşıladı.



Kurti, "Bunu çok uzun zaman bekledik. Bu uzun süredir devam eden bir adaletsizlikti ancak sonunda başardık" dedi.



Schengen Bölgesi 400 milyondan fazla kişinin üye ülkeler arasında sınır kontrolleri olmaksızın seyahat etmesine olanak tanıyor.



Ancak AB ülkelerinin getirdiği zor koşullar ve iç tartışmalar Kosova için sürecin yıllarca uzamasına neden olmuştu.