Çocuklar sosyal medyanın risklerinden nasıl korunabilir?

Çocuklar neden risk altında?

Sosyal medya platformlarında profil oluşturabilmek için 13 yaş sınırı olsa da anne babasının bilgileri üzerinden ya da yanlış bilgilerle hesap oluşturan çok sayıda çocuk var.

"Dezavantajlı çocuklar risklere daha açık"

Prof. Dr. Esra Ercan Bilgiç ise toplumda zaten dezavantajlı durumda olan çocukların online ortamlarda da risklere daha fazla açık olduğunu söylüyor. Bilgiç, "Toplumda daha avantajlı, daha eğitimli, sosyoekonomik bakımdan biraz daha yüksek durumda olan çocuklar bu risklere karşı aslında daha korumalı. Bu tabi ki hem ailenin çocuğa verdiği eğitim hem de ebeveynlik yaklaşımının beraberinde geliyor" diyor.

Çocuk hangi ihtiyacı görünür kılmaya çalışıyor?

Günümüzde sosyal medya fenomenlerinin çocukların yaşlarına uygun olmayan rol modeller olabildiğine dikkat çeken Çağla Yaşın'a göre de anne babalara bu noktada önemli görevler düşüyor.

Hangi çocuklar sosyal medyaya daha az ihtiyaç duyuyor?





"Teknoloji şirketleri de yükü paylaşmalı"





"Toplumsal sorunların bir yansıması"

Öte yandan Bilgiç'e göre, sosyal medyadaki sorunlar toplumsal çerçeveden ve kültürel yozlaşmadan bağımsız değil. Türkiye'de ve tüm dünyada siyasi olarak 'dışlayıcı politikaların' arttığını, toplumsal değerlerinden yerinden oynadığı bir dönemden geçildiğini vurgulayan Bilgiç, sosyal medyanın da bunun bir yansıması olduğunu söylüyor.