Jeoloji Mühendisleri Odası'nda Güney Marmara için deprem uyarısı

Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilci Yardımcısı Aysun Aykan Balıkesir-Gökçeyazı Fay hattında yaşanan tehlikeye dikkat çekti. Balıkesir-Gökçeyazı Fayı'nın 1000 yılda bir kırılması gerekmesine rağmen 2 bin yıldır kırılmadığını söyleyen Aysun Aykan, bu fayın her an kırılabileceğini söyledi.



Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi’nde Balıkesir-Gökçeyazı fayının kırılmasıyla birlikte 7.2’nin üzerinde bir deprem oluşma potansiyeli bulunduğuna dikkat çeken Aysun Aykan, gerekli önlemlerin şimdiden alınması gerektiğine vurgu yaptı. Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremi de değerlendiren Aysun Aykan, bu depremin beklenen büyük depremin habercisi değil, uyarıcı olarak algılanmasını istedi.





"DEPREMLE YAŞAMA GERÇEĞİNİ ÖĞRENEMEDİK"





Mimarlar Odası Başkanı Ali Özerk Türkiye'nin depremselliğinin asla unutulmaması gerektiğini belirterek “Türkiye’nin deprem gerçeği var, biz bu gerçekle yaşamayı henüz öğrenemedik. Ama öğrenmek ve bunu bilmek zorundayız. Bunu Türkiye’nin geleceği açısından, insanların yaşamı açısından da gelişmiş şekilde halka anlatmak zorundayız" dedi.





“Silivri depremi büyük depremin bir habercisi değil uyarıcı olarak algılanmalı"

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan “Son yaşanan depremlerde ülke olarak depreme ne kadar hazırlıksız olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk “ dedi. Aykan’ın konuşması şöyle:





“Marmara Denizi’nde en son Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Kuzey Anadolu Fayı’nın, Marmara Denizi içerisine giren Marmara Fayı üzerinde olmuştur. Bu beklediğimiz Marmara Depreminin habercisi değil, fakat bir uyarıcısı olarak algılamamız gerekiyor.





“Son yaşanan depremlerde ülke olarak depreme ne kadar hazırlıksız olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Bu deprem zararlarının büyük bir göstergesi olan sağlıksız yapılaşma olsun, bilimsel çalışmalara bağlı kalmaksızın yapılmış olan yer seçimi kararları ve denetimsizlik beklediğimiz Marmara Denizi içerisindeki 7’den büyük bir depremin daha ne kadar vahim sonuçlara yol açabileceğinin de bir göstergesi olmuştur.”





"BİN YILDA BİR KIRILMASI GEREKEN FAY 2 BİN YILDIR KIRILMIYOR"





“Balıkesir Fayı; Gökçeyazı ve Kepsut segmenti olarak iki tane fay segmentine ayrılıyor. Balıkesir Fayı 65 kilometre uzunluğundadır. Burada tarihsel dönemlerde Balıkesir Fayında 3 tane önemli depremi il merkezinde ve ilçelerinde zarar verdiğini görüyoruz. Bunlar 1577, 1897 ve 1898’deki depremlerde il ve ilçelerde gerçekten can ve mal kayıpları yaşanmıştır.





“Bizim özellikle bu bölgede Balıkesir-Gökçeyazı Fayının tehlikesine dikkat çekmemiz gerekiyor. Çünkü bu fay 2 bin yıldır kırılmamış, 1000 yılda 1 kırılması gereken bir fay. Bu fayın üzerinde 6.5’den daha fazla hatta 7.2 büyüklüğe çıkabilecek bir deprem üretme potansiyeline sahip bir fay. Bununla ilgili olarak da bu fay her an kırılabilir. Bu fay dikkat edilmesi gereken bir fay.





“Beklenen Marmara depremi, Marmara Denizi’ne kıyısı olan tüm şehirleri etkileyecek. Özellikle bu deprem Kuzey Anadolu Fayının kuzey kolu üzerindeki bu deprem tarihsel dönemlerde 1776 yılında Marmara Denizi içerisinde deprem oldu ve tüm Marmara Bölgesini tahrip etti, can ve mal kayıplarına yol açtı. Bu deprem İtalya’dan, Avusturya’dan, Avrupa’dan hissedildi. Burada olacak bir deprem Balıkesir il ve ilçelerine ne kadar zarar vereceğini tahmin ediyorsunuzdur. Marmara Denizi’nde beklediğimiz deprem Kuzey Anadolu Fayının kuzey kolu üzerindeki Balıkesir il ve ilçeleri Kuzey Anadolu Fayının güney kolu üzerindeki fay segmentleri üzerinde bulunmaktadır.”