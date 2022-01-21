JİTEM davasında neler yaşandı?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1. Ceza Dairesi’nin verdiği bozma kararının ardından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden başlayan, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da aralarında olduğu 19 sanığın yargılandığı “Ankara JİTEM” davasının 2. duruşması yapıldı. Duruşmada ifade veren Enver Ulu, “Ayhan Çarkın’ın ifadeleri iftiradır. Aramızda husumet yok ama birbirimizi sevmeyiz” dedi. Dava 22 Nisan 2022’ye ertelendi.







“Ankara JİTEM” davası olarak adlandırılan, 19 kişinin 1990’lı yıllarda zorla kaybedilmesi, infaz edilmesine ilişkin; eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında, “suç işlemek amacı kurulan silahlı örgüte üye olmak” ve “adam öldürmeye iştirak etmek” suçlarından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, bütün sanıklar hakkında beraat kararı verilmişti.







Karar, istinaf mahkemesine taşınmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesi, 5 Nisan 2021 tarihli kararında; Mehmet Ağar, emekli Yarbay Korkut Eken ve eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın gibi isimlerin de aralarında olduğu 19 sanık hakkındaki beraat kararlarını bozmuştu.





ENVER ULU: "HİÇBİR ÖLDÜRME OLAYINA KATILMADIM"

Cumhuriet'in haberine göre bozma kararının ardından yeniden başlayan davanın ikinci duruşması, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada sanıklardan Enver Ulu'nun SEGBİS yöntemiyle ifadesi alındı. Enver Ulu, ifadesinde şunları söyledi:





"Ben 18 sene Özel Harekat’ta görev yaptım. Daha önce ifadelerimde de söylemiştim. Ben kanunlar çerçevesi dışına çıkan herhangi bir şey yapmadım. Ayhan Çarkın'ın ifadeleri, iftiradır. Ben hiçbir öldürme olayına katılmadım."





Enver Ulu'nun ifadesinin ardından söz alan mağdur avukatlarından Yusuf Alataş, sanık Enver Ulu'ya, "Ayhan Çarkın ile aranızda bir husumet var mı?" diye sordu. Ulu, "Husumet yok ama birbirimizi sevmeyiz" yanıtını verdi.





UZİ MARKA SİLAH BULUNUP BULUNMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak 1994 yılı ve öncesinde tüm polis teşkilatı envanterinde Uzi marka silah bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa silah/kovan balistik raporlarının sorulması için müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı, 22 Nisan 2022’ye erteledi.





DAVANIN GEÇMİŞİ

1990’lı yıllarda öldürülen iş insanı ve yazarların failleriyle ilgili 20 Aralık 2013’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame düzenlendi. İddianameye göre sanıklar şu isimlerin öldürülmesiyle suçlanıyordu:





“Abdülmecit Baskın, Namık Erdoğan, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Haci Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lutfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan, Lazem Esmaeılı, Asker Smıtko, Tarık Ümit, Salih Aslan, Faik Candan.”





Davanın sanıkları ise şunlar:

“Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven, Muhsin Korman.”







Sanıklardan bazıları bu süreçte yaşamını yitirdi.