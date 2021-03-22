Samanyolu Haber /Dünya / Johnson Perşembe günü AB liderlerine seslenecek /22 Mart 2021 19:45

Johnson Perşembe günü AB liderlerine seslenecek

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İngiltere'ye aşı ihracatını durdurmaya yönelik bir öneri üzerine fikir ayrılığı yaşıyor. İngiltere'nin Covid-19 aşı programı, olası bir yasak karşısında iki aylık bir gecikmeyle karşı karşıya kalabilir.

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Avrupa Birliği ülkeleri, 25 Martta Brexit’le birlikten ayrılan İngiltere’ye yönelik aşı tedariki yasağı önerisini görüşecek. Olası bir tedarik yasağında aşı programının iki aylık bir gecikmeye uğraması riskiyle karşı karşıya kalan İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, AB liderlerine seslenecek.

Halihazırda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Belçika Başbakanı Alexander De Groo ile görüştüğü ifade edilen Johnson’ın Perşembe günü yapılacak görüşmede söz alacağı ifade edildi.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, corona virüsü aşılarındaki ihracatta orantılılık ve karşılıklılık görmek istediklerini ifade ederek, AB’nin aşı tedarikini kısıtlayabileceklerini belirtti.

Bu kapsamda Von der Leyen, “AB’den daha yüksek aşılama oranlarına sahip ülkeler için geçerli olabilir” dedi ve İngiltere’yi işaret etti.

“Tüm seçenekler masada” diyen Von der Leyen’in bu açıklamasının ardından İngiliz yetkililer, AB’yi verdiği taahhütlere uymaya davet etti.
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