Journalist Post Dergisi cezaevlerinde işkence gören gazetecileri yazdı

Dünyanın birçok ülkesinden üyeleri bulunan International Journalists Association (IJA) tarafından yayına hazırlanan Journalist Post dergisi okurlarıyla buluştu. 2 Kasım Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Günü okurları ile buluşan dergide Brezilya’dan Afganistan’a, Güney Afrika’dan Belarus’a kadar 13 farklı ülkeden gazetecinin yazıları yer alıyor.







Medya dergileri arasında dünyada üç dilde yayın yapan Journalist Post’un son sayısı Türkiye cezaevlerinde tutulan gazetecilerin varlığını hatırlatan bir kapak ile yayınlandı. Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak basılan Journalist Post dergisi Frankfurt Kitap Fuarında da görücüye çıktı. Medya özgürlüğünün savulduğu derginin kapağında ise bütün baskı, şiddet ve tehditlere rağmen Türkiye’de de gazetecilerin olduğu vurgusu ön plana çıkartıldı. Kapak konusunda, “Bir avuc¸ gazeteci, bu¨tu¨n baskılara, tehditlere ragˆmen gerc¸ekleri yazmaya, cesurca meslegˆini yapmaya devam ediyor. Hapishaneye du¨s¸seler de yurt dıs¸ına kac¸mak (!) zorunda kalsalar da kalemleriyle demokrasiyi, es¸itligˆi, hukuku hatırlatıyor. Bu dosyada kaleminin namusunu satmayıp, gerc¸ekleri yazan gazetecilerin verdikleri bedelleri bizzat kendilerinden okuyacaksınız” denildi.





Dergide, Erdoğan rejimi tarafından mesleklerinden dolayı cezaevinde sistematik işkencelere maruz kalan 19 gazetecinin kaleminden yaşadıkları dile getirildi.







Dergiyle ilgili IJA’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; ’’2 Kasım, “Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü” olarak kutlanıyor. 21’nci yüzyılın ilk çeyreği geride kalırken ne yazık ki dünyanın dört bir yanında gazeteciler halkı bilgilendirme görevini yerine getirirken baskı, tehdit, şantaj ve suikastlere maruz bırakılıyor. Uluslararası Gazeteciler Derneği (International Journalists Association / IJA) başta Türkiye olmak üzere farklı coğrafyalarda gazetecilere karşı işlenen suçlara dikkati çekmek maksadıyla “Journalist Post” isimli dergiyle ilk adımı attı. Journalist Post için gazetecilerin kurduğu dernek, vakıf ve sendikaların yanı sıra, insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da destek verdi.’’



