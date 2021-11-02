Reza Zarrab 5 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılmış

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanan İranlı iş adamı Reza Zarrab’ın 2018 yılında mahkemeye kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmak için başvurduğu, hakimin de başvuruyu kabul ettiği ortaya çıktı.







Amerika’nın Sesi’ndeki habere göre; New York Güney Bölgesi Hakimi Richard Berman’ın elektronik sistemde yayınladığı belgelere göre, 22 Ocak 2018, 17 Temmuz 2018 ve 5 Mayıs 2020’de gizlilik kaydıyla yayınlanan belgelere göre başvurusu kabul edilen Zarrab şartlı olarak kefaletle serbest bırakılmış.





KEFALETLE İLGİLİ GİZLİLİK KARARI KALKTI





Hakim Berman son yazılı emrinde şimdiye kadar Sarraf’ın kefaletiyle ilgili belgelerdeki gizlilik kararını kaldırdığını da açıkladı. Mahkeme dosyasındaki kayıtlara göre, Zarrab, kefaletle serbest bırakılması için 100 bin dolar karşılığında sağladığı 5 milyon dolarlık teminat mektubunu mahkemeye sunmuş.





HER ADIMI İZNE TABİ





Mahkeme Zarrab’a kefaletle serbest bırakılması için bazı sınırlamalar getirmiş. Buna göre, soruşturma görevlileri ve FBI, dilediği zaman önceden haber vermeksizin ya da izin almadan Zarrab’ın konut olarak belirttiği ikametgahında arama yapabilecek. Zarrab sadece savcılığın kendisine sağladığı cep telefonuyla görüşme yapacak. Savcılığın sağladığı bilgisayarı kullanabilecek. Zarrab, sadece Florida ve New York’un belirlenen bölgelerinde izinsiz seyahat edebilecek. Eğer farklı yerlere seyahat etmesi gerekirse savcılıktan izin alacak.





Reza Zarrab, geçtiğimiz günlerde gazetesi Adem Yavuz Arslan tarafından bulunmuş, isim değiştirdiği ve at çiftliği işlettiği ortaya çıkmıştı. Zarrab’ın Aaron Goldsmith adını aldığı öğrenilmişti.

