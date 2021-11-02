Türkiye 12 yaş altı çocuklara Covid-19 aşısı izni verecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının gündemde olmadığını söyledi. Koca, “Salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Şu an için gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim.” diye konuştu. Bir başka soru üzerine de asistan doktorların yükünü hafifleteceklerini anlattı.







Meclis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, Turkovac’taki son durumla ilgili, “İhtiyaç olan 3 bin gönüllünün 1000’i şu anda tamamlandı. Vatandaşları gönüllü olmaya davet ediyorum. Çalışma ne kadar hızlı yapılırsa acil kullanımla birlikte seri üretime geçmiş olacağız.” açıklamasında bulundu.







OKULLARDA PCR TARAMASI







Okullarda PCR taraması sonuçlarına değinen Koca, “Tarama sonuçları çıktı. Belli aralıklarla devam etmek istiyoruz. Taramalarda toplumda farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Tedirgin olunacak bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Okulların özellikle salgın sebebiyle kapalı olama ihtimalini vatandaşımız artık düşünmemeli, bu sorulmamalı. Salgın okulların kapanma sebebi olmayacak.” ifadelerini kullandı.





ÜÇÜNCÜ DOZ BİONTECH GEREKLİ Mİ?





“Üçüncü doz BionTech gerekli mi?” sorusunu ise şöyle cevapladı: “Yarın Bilim Kurulu’nun gündem konusu olacak. Orada ne zaman, kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır. Bilim Kurulu’ndan sonra açıklamayı yapmış oluruz, yarın Bilim Kurulu gündeminde olacak”





SMA HASTALARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA





SMA hastalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Koca, “Devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor. Bu hastalarımızı erken dönemde tanımak istiyoruz. Evlilik öncesi taramayı çok önemsiyoruz, tüm Türkiye’de çok yakında başlamış olacağız. Test için ihalesi başladı. Önümüzdeki haftalar bitmiş olur. Tüm Türkiye’de evlilik öncesi SMA taraması yapılıyor olacak. SMA Bilim Kurulu’nun öngörüsü doğrultusunda bir genel yaklaşımda sergilenecek, alınan kararlar süreci ve yaklaşımımızı açıklayacağız.” diye konuştu.





ASİSTANLARIMIZIN YÜKÜNÜN FARKINDAYIZ





Asistan doktorlar hakkında da konuşan Koca, “Asistan doktorların nöbetleri ile ilgili genelge gönderilmişti valiliklere. Biz asistanlarımızın yükünün farkındayız. Sınav dahil uzmanlık sınavı eğitim dahil olmak üzere reform niteliğinde bir takım yaklaşımlar içinde olacağız. Yapılacak çok şey var nitelikli klinik sayısını artırmak çalışma şartları dahil reform niteliğinde çalışma içinde olacağız.” ifadelerini kullandı.