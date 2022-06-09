Kabinede değişiklik iddiası: Hangi bakanlar gidiyor?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ardından kabinede iki bakanın daha koltuğunu kaybedeceği iddia ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yerine atama yapılacak.







Medyatava’nın kulis haberine göre Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı oluyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oluyor.





AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı’ndaki değişimin ardından yaptığı açıklamada, “Kabinede bir değişiklik yaptık. Bekir Bozdağ’ı Adalet Bakanlığı’na getirdik. Bekir Bey’in gelmesi çok isabetli oldu. Onun yerine de (Anayasa Komisyonu) Yusuf Beyazıt’ı getirdik. İhtiyaç olduğu zaman bu değişiklikleri yapacağız. Arkadaşlar bu değişikliklerden başka anlam çıkarmasın. Arkadaşlar bu değişikliklerden rahatsız olmasın” demişti.