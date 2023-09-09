Kabul edilemez, konu yetkili organlarımızda görüşülecek

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözlerinin ardından CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlattı. Tanrıkulu'nun sözlerine ilişkin partisinden ilk açıklama da CHP Sözücüsü Faik Öztrak'tan geldi.



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu'nun, hakkında soruşturma başlatılan "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" sözlerine ilişkin açıklama yaptı.



X hesabından açıklama yapan Öztrak, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir" dedi.