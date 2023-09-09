Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası’na veda etti!

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri setlerde 2-0’ı yakalamasına rağmen karar setinde kaybetti ve turnuvaya veda etti.



A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşılaştı. Tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkmak için parkeye çıkan Filenin Efeleri 2-0 öne geçmesine rağmen maçı kaybetti.



Son 2 Avrupa Şampiyonası’nın finalisti Slovenya karşısında 2-0 öne götürdüğümüz karşılaşmayı 3-2 kaybederek Avrupa Şampiyonası’na son 16 turunda veda ettik ve rakibimiz adını çeyrek finale yazdırdı.



1. SET SONUCU



TÜRKİYE: 25

SLOVENYA: 20



2. SET SONUCU



TÜRKİYE: 25

SLOVENYA: 22



3. SET SONUCU



TÜRKİYE: 21

SLOVENYA: 25



4. SET SONUCU



TÜRKİYE: 23

SLOVENYA: 25



5. SET SONUCU



TÜRKİYE: 13

SLOVENYA: 15