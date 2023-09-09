Samanyolu Haber /Spor / Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası’na veda etti! /09 Eylül 2023 21:23

Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası’na veda etti!

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'ya 3-2 kaybederek turnuvaya son 16 turunda veda etti.

SHABER3.COM

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri setlerde 2-0’ı yakalamasına rağmen karar setinde kaybetti ve turnuvaya veda etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşılaştı. Tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkmak için parkeye çıkan Filenin Efeleri 2-0 öne geçmesine rağmen maçı kaybetti.

Son 2 Avrupa Şampiyonası’nın finalisti Slovenya karşısında 2-0 öne götürdüğümüz karşılaşmayı 3-2 kaybederek Avrupa Şampiyonası’na son 16 turunda veda ettik ve rakibimiz adını çeyrek finale yazdırdı.

1. SET SONUCU

    TÜRKİYE: 25
    SLOVENYA: 20

2. SET SONUCU

    TÜRKİYE: 25
    SLOVENYA: 22

3. SET SONUCU

    TÜRKİYE: 21
    SLOVENYA: 25

4. SET SONUCU

    TÜRKİYE: 23
    SLOVENYA: 25

5. SET SONUCU

    TÜRKİYE: 13
    SLOVENYA: 15
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