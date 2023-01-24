Samanyolu Haber /Dünya / Kaçakçıların çaldığı 60 tarihi eser evine geri dönüypr /24 Ocak 2023 09:00

Kaçakçıların çaldığı 60 tarihi eser evine geri dönüypr

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergilenen ve değeri 20 milyon doların üzerinde olan 60 parça arkeolojik eser İtalya'ya iade edildi.

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Aralarında Herkül'ü tasvir eden bir duvar resminin de bulunduğu antik eserler, çalındıktan sonra ABD'ye yasa dışı yollardan sokulmuştu.  

Pompeii sanatının klasik tarzında yapılmış fresk, Herkül'ü bir yılanı boğan çocuk olarak tasvir ediyor.

ABD'li yetkililer, eylül ayında söz konusu antik eserlerin İtalya'ya iade edileceğini bildirmişti.

Roma'da basına gösterilen eserler arasında 2600 yıllık bir kylix ya da iki kulplu içki kabı da bulunuyor.

Yine M.Ö. 2. yüzyıldan kalma, 3 milyon dolar değerindeki tanrıça Athena'yı tasvir eden yontulmuş bir mermer baş da iade edilen eserler arasında.

Manhattan Bölge Savcı Yardımcısı Matthew Bogdanos da pazartesi günü Roma'da yapılan sunuma katıldı.

Bogdanos, savcılığın eski eser kaçakçılığıyla mücadele biriminin başında bulunuyor.

Operasyonu, Bogdanos'un birimi ile İtalyan paramiliter gücü Carabinieri'nin özel bir sanat timi birlikte yürüttü.

Bogdanos, "Sadece İtalyan eski eserleri için 75 baskın gerçekleştirdik ve 55 milyon doların üzerinde değere sahip 500'den fazla paha biçilmez eseri geri aldık." diye konuştu.

Carabinieri emniyet teşkilatından General Vincenzo Molinese de, ele geçirilen sanat eserlerinin ticari değerinin yanı sıra İtalya'nın tarihi, sanat ve kültürel kimliği açısından "paha biçilemez öneme" sahip olduğunu dile getirdi.

Manhattan Bölge Savcılığı, eski eserlerin hüküm giyen yağmacılar tarafından satıldığını ve bazılarının da Hedge Fonu yöneticisi Michael Steinhardt'ın koleksiyonundan alındığını bildirmişti.
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