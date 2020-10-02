Samanyolu Haber /Gündem / Kaçırılan Gökhan Türkmen’in öğretmen eşi tutuklandı /02 Ekim 2020 15:30

Kaçırılan Gökhan Türkmen’in öğretmen eşi tutuklandı

Ankara’da 9 ay işkence gören Gökhan Türkmen’in eşi Zehra Türkmen, cezası onaylandığı için hapse gönderildi. Gergerlioğlu, Türkmen’in cezasının Yargıtay’da 8 ay gibi kısa sürede onandığına dikkat çekti.

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Şubat 2019’da Antalya’da kaçırıldıktan 6 ay sonra Ankara Emniyet Müdürlüğünde ortaya çıkan Gökhan Türkmen’in eşi Zehra Türkmen dün cezaevine girdi. Cezası Yargıtay tarafından onaylanan Zehra Türkmen’in 7 ve 12 yaşında iki çocuğu bulunuyordu.


Türkmen’in tutuklanmasını HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Gergerlioğlu, “Antalya’da polis yelekli kişiler tarafından kaçırılıp Ankara’da 9 ay boyunca işkence gördüğünü beyan eden Gökhan Türkmen’in eşi Zehra Türkmen’in cezası Yargıtay’da 8 ay gibi kısa sürede onanmış, dün cezaevine girdi. ‘Annem gelmez artık’ diyen 7 ve 12 yaşındaki çocukları anne babasız” ifadelerini kullandı.

KHK ile ihraç edilen ve daha önce de cezaevinde yatan matematik öğretmeni Zehra Türkmen 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

7 Şubat 2019’da kaçırılan Gökhan Türkmen, OHAL döneminde Türkiye Zirai Donatım Kurumundaki işinden KHK ile atılan 42 yaşında bir kimyagerdi. Türkmen’le birlikte Şubat ayında Yasin Ugan, Özgür Kaya, Salim Zeybek, Erkan Irmak ve Mustafa Yılmaz kaçırılmıştı. Şubat’ta kaçırılanların tamamı aylar süren işkencenin ardından Emniyet’e teslim edildiler.



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