Samanyolu Haber /Gündem / Kadir Gecesi’nde MC EU ve Hizmetten YouTube'dan ortak canlı yayın /08 Mayıs 2021 10:47

Kadir Gecesi’nde MC EU ve Hizmetten YouTube'dan ortak canlı yayın

Kur’an-ı Kerim’de ‘bin aydan daha hayırlı’ şeklinde anlatılan Kadir Gecesi’nde, MC EU televizyonu ve Hizmetten YouTube kanalı canlı yayında izleyenlerin karşısında olacak.

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Barış Cem Kaya'nın sunumuyla ekranlara gelecek canlı programda İlahiyatçı-Yazar Dr. İsmail Büyükçelebi gecenin anlam ve önemini anlatacak. 

Hafız Adem Doğan'ın ve Kâri Lokman Ertaş’ın Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile misafir olacağı programda izleyenler için hazırlanan Kadir Gecesine özel klipler yayında olacak.

Gecenin sonunda İlahiyatçı Hüseyin Kara, Ramazan boyunca okunan Yasin'lerin Fetih'lerin ve yapılan Kuran-i Kerim hatimlerinin duasını gerçekleştirecek.  

Kadir Gecesi Özel Programı, Cumartesi akşam (8  Mayıs Cumartesi 2021) saat 22.00'de(Avrupa Saati) başlayacak. 
Program, Hizmetten YouTube kanalı ve Hotbird uydusundan bulunan MC EU TV’den eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Program saati ise bazı illerde ülkelerde şu şekilde olacak:
?22.00 Berlin Saati
?23.00 İstanbul Saati
?16.00 Newyork Saati
?21.00 Londra Saati 

MC TV Uydu frekans bilgileri
Hotbird 13° E
Alış Frekansı: 11.054 MHz
Polarizasyon :Horizontal (H)
Symbol Rate :27500
FEC Rate: 5/6.  https://youtu.be/IE0PeUb0uUQ

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