Samanyolu Haber /Politika / Kaftancıoğlu'ndan AKP'nin reklam filmine ağır eleştiri /16 Nisan 2023 11:46

Kaftancıoğlu'ndan AKP'nin reklam filmine ağır eleştiri

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'nin reklam filmini bir cinayet filmine benzeterek, "AKP’nin reklam filmi aslında ülkemizde yaşanan durumların altında yatan zihniyeti göstermesi açısından manidar." değerlendirmesini yaptı.

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Canan Kaftancıoğlu, AKP'nin önceki gün "Doğru adamla yola devam" sloganıyla yayınladığı reklam filmini eleştirdi.

Kaftancıoğlu, "Adını hatırlayamadığım bir film izlemiştim. Adam sevdiği kadını öldürmekle kalmayıp fırında pişirip yiyordu. Mahkemede hakim “neden yaptın?” diye sorunca “çok seviyordum o nedenle” diyordu. AKP’nin reklam filmi aslında ülkemizde yaşanan tam da benzer durumların yaşanmasının altında yatan zihniyeti göstermesi açısından manidar. Ne yaparsa yapsın sevdiğinden vazgeçme anlayışı ve dayatması kadın cinayetlerinin ve toplumsal travmaların ana sebebidir Buraya kadar düşmüşler demiyorum zaten buradaydılar 28 gün kaldı #HepBirlikte değiştireceğiz!" paylaşımında bulundu.

AKP'nin reklam filminde, manav esnafı, komşusuna "İnsan sevdasından vazgeçer mi hiç? Asıl şimdi vazgeçmemek lazım, asıl şimdi sıkı sıkıya sarılmak lazım." ifadelerini kullanıyor.
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