Bahçeli 'B planı' peşinde mi?

Yöneylem son araştırmasını 26 istatistiki bölgeye bağlı 27 ilde 2 bin 655 görüşme yaparak gerçekleştirdi. Araştırmanın veri derleme aşaması 27 – 29 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Buna göre Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,4 alırken, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 41,6, Muharrem İnce yüzde 9,1 ve Sinan Oğan yüzde 2,9 alıyor. Seçmene, “seçim ikinci tura kalırsa oyunuzu Erdoğan’a mı, Kılıçdaroğlu’na mı verirsiniz” sorusu ise (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44,9 olarak şekilleniyor.Araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyen yüzde 8,6 oranındaki seçmen kümesinin ikinci tur tercihleri ise şöyle: Kılıçdaroğlu yüzde 60,7, Erdoğan yüzde 17,4.Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranlarının dağılımı da şöyle: AKP yüzde 35, CHP 27.6, İYİ Parti 9.5, HDP 9.3, MHP 6.3, Memleket Partisi 4.5, TİP 3.3, Yeniden Refah 1.1, Zafer Partisi 1 ve DEVA 0.9.Evrensel'den Serpil İlgün'e konuşan Yöneylem Koordinatörü Derya Kömürcü, sonuçları şöyle değerlendirdi:* Yeniden Refah’ın yükselişinin bir sebebi vardı, AKP’nin gerilemesi. Buradan kopanlar ya “kararsızım”, ya “oy kullanmayacağım” diyorlar, ya da Yeniden Refah’a geçiyorlar. Son bir aydır Yeniden Refah’ın oy oranı düştü.* Şu anda ölçmek çok kolay değil ama benzer bir şeyi Millet İttifakı için de görebiliriz. SP’nin tek başına aldığı oy oranı başka bir oran ama CHP listelerindeyken bunun ne kadarını getirebilecek, göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim, araştırmalarda çapraz tabloları analiz ettiğimizde bu üç parti seçmenlerinin yüzde 70’in üzerindeki oranlarda Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini görüyoruz.* Devlet Bahçeli gerçekten Cumhur İttifakının devam etmesini istiyor olabilir ama her parti seçim sonrasına da hazırlık yapıyor. Her partinin “iktidarı kazanırsam ne olur, kaybedersem ne olur, toplu olarak kaybedersek ne olur” diye B planları var. Bu çerçevede Bahçeli’nin bir taktik hamle yaptığını düşünüyorum.MHP ortak listeyle girmiş olsaydı, Erdoğan’ın seçimi kaybetmesi ve ittifakın iktidardan düşmesi durumunda kurumsal kimliği çok ciddi bir hasar alacaktı ve bunu yeniden inşa etmesi çok güç olacaktı. O yüzden bir önlem aldığını, “gerekirse 10 vekil az çıkarırız ama MHP olarak devam ederiz” gibi bir yaklaşım içinde olduğunu düşünüyorum.Bugün Cumhur İttifakı içinde Erdoğan’da da, Bahçeli’de de, herkeste bu seçimin kaybedilebileceğine dair bir soru işareti olduğu görülüyor. DSP’ye milletvekilliği vermek de, Hüda Par’la yan yana gelmek de, MHP’nin ayrı liste çıkarması da bunun göstergesi.İYİ Parti krizden sonra hızla oy kaybetti ve bu oylar geri dönmedi. İYİ Parti’den vazgeçenlerin ağırlıklı olarak CHP’ye gittiğini görüyoruz. Zaten bu iki seçmen kümesi birbirine çok yakın. Diğer yandan Memleket Partisi’ne duyulan ilgide İYİ Parti’deki krizin etkisi olduğu görülüyor. İyi Parti’den kopanların bir kısmı da Memleket Partisi’ne ilgi gösteriyor.* Muharrem İnce’nin oy oranının son bir iki ayda inanılmaz bir yükseliş içinde olduğunu görüyoruz ama bu yükseliş İncenin yükselişi değil, üçüncü seçeneğin yükselişi. Seçmenlerin bir kısmı açısından üçüncü bir seçeneğe ihtiyaç var. Şimdi gördüğümüz şey protesto.* İlk kez oy kullanacak seçmenlerin içinde “İnce’ye oy vereceğim” diyenler çok ciddi oranlara, yüzde 10’un üzerine çıkıyor. Türkiye ortalaması 8 oluyorsa bu gençlerde 12 oluyor. Böyle bir şey var ama bunun arkasında bir motivasyon, bir mantık bulamıyoruz. Tamamen kendilerine dayatılan iki yoldan başka bir yere gitme hali. Bir çıkıntılık yapmak hoşlarına gidiyor.Bugün İnce “adaylıktan çekiliyorum” dese, bu seçmenlerin bir kısmı yine başka yere gitmek için seçenek arayacaklar ama genel olarak siyasi tutumlarını, tercihlerini incelediğimde seçmenin bir kısmının sandığa gitmeyeceğini, birinci turda bir kısmının Kılıçdaroğlu’nun kazanacağına ikna olacağını düşünüyorum. O yüzden de kaçınılmaz olarak bu iş birinci turda bitmez demiyorum. Şu an Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında ölçtüğümüz yaklaşık 5 puanlık Kılıçdaroğlu lehine olan fark bu seviyelerde devam ederse ve İnce’ye destek verenlerin yarısı sandığa gitmeseler, ilk turda bitme ihtimali olabilir diyorum.