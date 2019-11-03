Samanyolu Haber /Politika / Kaftancıoğlu'nun da davetli olduğu CHP etkinliğe PKK baskını /03 Kasım 2019 19:58

Kaftancıoğlu'nun da davetli olduğu CHP etkinliğe PKK baskını

CHP'nin İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlediği ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da davetli olduğu Cumhuriyet Bayramı etkinliği PKK bir grup tarafından baskına uğradı.

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CHP’nin İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğini terör örgütü PKK yandaşları bastı. Olay yerine polis ekipleri gelirken, etkinliğe katılan 500 CHP’li ise salonun dışında bekletildi

CHP İsviçre Birliği'nin Zürih'te düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlaması etkinliğini terör örgütü PKK taraftarları bastı.

Bir düğün salonunda gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davetliydi.

Gerçek Gündem’in edindiği bilgiye göre; Özkoç ve Kaftancıoğlu'nun salona gelmesine az bir süre kala, salona giren ve konuşma yapılacak olan alanın önüne gelen terör örgütü PKK mensupları terörist başı Öcalan'ın resminin basılı olduğu bir pankart açtı.Bunun üzerine CHP'liler ile PKK'lılar arasında tartışma çıktı. CHP yönetimi partilileri güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkardı. Salon yönetimi ise polise haber verdi. Yaklaşık 500 CHP'li salon dışında bekletildi

CHP yönetimi, baskının gerçekleşmesinin ardından, salona gelmek için hazırlık yapan Özkoç ile Kaftancıoğlu'nun salona girişini durdurdu. 

POLİS EKİPLERİ SALONA GELDİ

Terör örgütü PKK'nın CHP İsviçre Birliği'nin etkinliğini 15 kişilik bir grupla basmasının ardından polis Solothurn'daki düğün salonuna geldi.

Polis PKK'lılarla yaptığı görüşme sonrası, CHP'lilerden etkinliği iptal etmesini istedi.Bunun üzerine CHP İsviçre Birliği Başkanı Nadir Köklü polise "Bu mümkün değil. Salonu boşaltın ve bize teslim edin. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Kapıda 1000 kişi ile bekliyoruz" tepkisini gösterdi.
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