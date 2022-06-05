'Kağıt havlu yok' diye tiyatroyu kapattılar!

Tatavla bizim evimizdir. Evimizde kağıt havlu biterse, yenisini yerine koyarız. Evimize gözümüz gibi bakarız biz. Misafirlerimiz de başımızın tacıdır. Ancak iyi niyetle buluşmayı, dayanışmayı ve güzellikleri sevdiğimiz kadar, aksi duruma karşı direnmeyi de biliriz.









İstanbul Cihangir'de faaliyet gösteren özel tiyatro Tatavla Sahne, kapanmak zorunda kaldıklarını açıkladı.Tatavla Sahne'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tuvaletimizde 'kağıt havlu olmaması' yine tuvaletimizde 'çamaşır makinesi bulunması' ve benzer başlıklarla, Beyoğlu Belediyesi'ne bir şikayet iletilmiş" denildi.Şikayet sürecinin paylaşıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Tatavla Sahne Seyircilerine, Şimdiden Özlemle...Bir süre oyunlarımızı durdurmak, evimiz kabul ettiğimiz Tatavla Sahne'yi kapatmak zorundayız. Sizlerle buluşmamıza engel olan ve bizim tarafımızda şiddetli bir üzüntüye sebebiyet veren şikayet sürecini sizlerle paylaşmak ve konuyu kamuoyunun değerlendirmesine sunmak istedik.Tuvaletimizde "kağıt havlu olmaması", yine tuvaletimizde "çamaşır makinesi bulunması" ve benzer başlıklarla, Beyoğlu Belediyesi'ne bir şikayet iletilmiş. Bunun üzerine, 28 Mayıs Pazartesi günü oyun bitiminde zabıta memurları tiyatromuzu denetlemeye geldi; şikayete konu "tuvalette kağıt havlu eksikliği ve tuvalette çamaşır makinesinin varlığı" üzerine incelemede bulundu.Şikâyete sebep olan ve anlamakta zorlandığımız 'kağıt havlu eksikliğ', herhangi bir işletmenin tuvaletinde anlık yaşanabilecek ve ilgililere 'kağıt havlu bitmiş' denilince kolayca çözülebilecek bir konudur diye düşünüyoruz. Bununla birlikte, tuvaletimizde çamaşır makinesi bulunuyor çünkü kostümlerimizi o makinede yıkıyoruz.Aynı kişinin, şikayet gününden düne kadar belediyeyi 7 kere aradığını; sadece 3 Haziran Cuma gün içinde belediye call center'ına 20 adet şikayet bıraktığını; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ise oyunlarımızı "överek" ve aynı şikayeti tekrar ederek aradığını şaşkınlık ve üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.Şikayet sahibinin 'faaliyetlerimizin durdurulması' talebiyle belediye ve bakanlığı 27 kere aramasına sebep 'eksiklikleri', sizin değerlendirmenize sunuyoruz. Tatavla'nın evi de kalbi de herkese açıktır. Tatavla Sahne seyircisine, konuk ekiplere, çalışanlarına, oyuncularına, komşusuna, mahallesine, şehrine her zaman yakın olmuş ve bundan sonra da hep yakın olacak bir tiyatrodur.