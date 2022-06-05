Meclis'te 'antidemokratik' hafta

Son dönemlerde sadece iktidarın tartışmalı düzenlemelerini yasalaştırmak için mesai yapan TBMM’de önümüzdeki hafta da çok sayıda tartışmalı düzenleme görüşülecek. Sansür yasası niteliğindeki Basın Kanunu torbası, Türkiye Varlık Fonu’nun koruması altında yeni bir ekonomik girişim olan İstanbul Finans Merkezi Kanunu, yardımcı hakim ve savcılara yönelik düzenleme ve yandaş barolara ek kaynak aktaran teklif, aynı hafta gündeme gelecek.



VARLIK FONU’NA FİNANS MERKEZİ



TBMM’de bu hafta kritik düzenlemeler hayata geçirilecek. İlk olarak Salı günü TBMM Adalet Komisyonu’nda, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri başlayacak. Hakim ve savcı yardımcılarının yeni görev tanımlarının yapıldığı kanun teklifinde ayrıca stokçulara göstermelik hapis cezaları içeren düzenleme de yer alıyor. Teklifle, stokçuluğun ceza alt sınırı altı aydan bir yıla çıkarılıyor. Hakim ve savcı yardımcılarının görev sürelerinin ise üç yıl olması hüküm altına alınıyor. İktidara yakın isimlerin görevli olduğu Türkiye Adalet Akademisi ise hakim ve savcı yardımcılarının göreve asaleten başlamaları öncesindeki sınavları hazırlamakla yetkilendiriliyor.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ise Çarşamba günü mesaiye başlayacak. Komisyonun gündeminde, ülkeye yatırımcı çekme iddiası ile kaleme alınan İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi olacak. Teklifle, toplamda 3,4 milyon metrekarelik devasa alana sahip olan İstanbul Finans Merkezi’nin idari yönetimi Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından kurulan şirkete teslim edilecek. Şirket, hizmetler, için gereken personeli herhangi bir sınava tabii tutmaksızın işe başlatabilecek. Varlık Fonu bünyesindeki şirkete teslim edilecek İstanbul Finans Merkezi, teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda kamu denetim mekanizmalarının dışında tutulacak.



SANSÜR YASASI DA KOMİSYON GÜNDEMİNDE



TBMM Adalet Komisyonu’nun bir diğer gündem maddesi ise sansür düzenlemesi olacak. Gazetecilere soyut gerekçelerle hapis cezası öngören düzenlemenin yasalaşması durumunda ayrıca basın kartları için yeni yasaklamalar getirilecek. Çok sayıda suç grubunu ‘kart alamayacak haller’ durumuna eklemek isteyen AKP, Basın İlan Kurumu’nun üye sayısını da iktidar lehine yeniden düzenliyor. Teklifin Anayasa’nın çok sayıda maddesine aykırı olduğunu bildiren muhalefet milletvekilleri, düşünce ve basın özgürlüğüne darbe vurulmak istendiği gerekçesiyle teklife karşı çıkıyor. Teklifle ayrıca sosyal medya sitelerinde istenmeyen paylaşımlara karşı bant daraltma ve erişimi bu yolla tamamen kesmeye yol açacak değişiklik de bulunuyor.



YANDAŞ BAROYA DÖRT KATI ÖDENEK ARTIŞI



Baroların yapısını yeniden ele alan ve yandaş baroların olanaklarını artırmayı öngören kanun teklifi ise TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Yaklaşık iki sene önce büyük kentlerdeki baroların bölünmesine imkan sağlayan düzenlemeyi hayata geçiren ve bu kapsamda İstanbul ile Ankara’da 2 No’lu Baro’ları kurduran iktidar, son kanun teklifi ile de bu baroları ekonomik anlamda kalkındıracak. Baroların üye sayısı ve puan sistemi ile ödeneklerini değiştirecek iktidar partisi, Anadolu barolarının ödeneğini sabit bırakırken yandaş barolara ise mevcut ödeneklerinin dört katını aşan oranlarda yeni ödenek aktarımı yapacak. Bir kente barolar için aktarılan ödeneğin yüzde kırkı, üye sayılarına bakılmadan ikiye bölünecek. Geri kalan tutar ise üye sayılarına göre paylaştırılacak. Bu durum da Anadolu baroları ile 2 No’lu barolar arasında eşitsizliğe yol açacak ödenek aktarımlarına neden olacak.