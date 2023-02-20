Kahramanmaraş'taki depremler dünya haritasını nasıl değiştirdi?

Depremlerin anatomisi





Uydu görüntüleri deprem bölgesini haritalandırıyor

Uydu görüntüleri, coğrafi değişimi uzaydan gözlemlemenin bir yolunu sunarak Nuno Miranda gibi araştırmacılara depremlerin yol açtığı topografik hasarı kuş bakışı görme imkânı sağlıyor.

Arazi bazı yerlerde altı metre yer değiştirdi













Yukarıdaki görüntüde kırmızı bölgeler, karanın bazı bölgelerde doğuya doğru üç metreye kadar kaydığı yerleri gösteriyor. Mavi bölgeler batıya doğru üç metreye kadar kaydı ki, bu da zeminin bazı bölgelerde altı metre kaydığı anlamına geliyor.

Depremleri tahmin etmek imkansız





Deniz seviyesindeki değişikliklerin depremle bağlantısı

Martinez-Garzon deprem tahmininin imkansız olduğu konusunda o kadar kötümser değil. Geophysical Research Letters dergisinde 17 Ocak'ta yayınlanan son makalesi, yakınlardaki deniz seviyesi değişiklikleri ile deprem oranları arasında bir bağlantı olduğunu öne sürüyor.